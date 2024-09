Discapacidad: para escuchar y tomar nota sobre los problemas de accesibilidad en Neuquén

Las nuevas veredas en Neuquén no contemplan la facilidad de acceso o rampas para sillas de ruedas o personas con problemas de movilidad (foto Matías Subat)

El miércoles se llevarán cabo en el Club Municipal, un plenario de personas con discapacidad, organizado por el Consejo Municipal de Discapacidad COMUDI. Será para escuchar y tomar nota de las opiniones de las personas con discapacidad y sus familias, en un encuentro que anteriormente, ha tenido buenos resultados, se explicó desde las organizaciones. «Los problemas de accesibilidad no solo son arquitectónicos, sino actitudinales», explicó uno de los participantes que convocan.

El encuentro fue diseñado en una sola jornada de 4 horas en busca de «fomentar la inclusión y la participación» activa de todas las personas con discapacidad. Será en Corrientes 2164, el Club Municipal el 25 de septiembre. Oscar García, de la asociación Lihue, explicó que si bien cada organización tiene sus necesidades particulares según la discapacidad, todas confluyen en alguna medida, en los problemas de accesibilidad de la sociedad neuquina actual.

«Tu participación es clave para hacer escuchar nuestras voces y generar cambios significativos en nuestra comunidad», se indicó en la invitación que circuló por whatsapp y redes con destino a las personas y a las organizaciones y familiares de las personas con discapacidad en la ciudad.

Según explicó García, será una actividad lúdica e informativa, organizada con preguntas que «disparen pensamientos o acciones, más allá de informar», destacó.

Se busca llegar a aquellas personas con discapacidad que no participan de una organización o familiares que no integran agrupaciones y que deben lidiar con dudas y muchas vallas. «La idea es dar a conocer una herramienta valiosa que tenemos en el ámbito de la municipaldad, con muchisima intervención», destacó. Explicó que unas 7 asociaciones integran el Consejo Municipal de la Discapacidad COMUDI y se trabaja en conjunto sobre accesibilidad, legislación, deportes; con la asistencia a las reunioens de concejales de los diferentes bloques políticos que están asistiendo a las reuniones.

«Lo importante es conocer en terreno cuántos somos y las necesidades de la comunidad con discapacidad, para trabajar en algunas necesidades: todas confluyen en la accesibilidad que no solamente es arquitectónica, sino actitudinal», dijo el consejero.

Los obstáculos en la vía pública y la falta de rampas en las esquinas no son los únicos problemas de accesibilidad en Neuquén (foto Matías Subat)

Preguntó cómo se desempeña el vecino o la vecina ante una persona sordomuda o ciega y la necesidad de una concientización masiva respecto a la inclusión, no solo respeto a los desempeños laborales y de espacios, sino en los pequeños detalles que por no ser considerados, impiden el acceso a las personas con discapacidad.

Participativo

«Siempre estamos trabajando con la mirada en el espacio participativo», sostuvo Rocio Martínez , coordinadora del COMUDI. Destacó que el consejo nació de esta conjunción en un mismo organismo de organizaciones de la sociedad civil con espacios gubernamentales, como el que representan los concejales o los funcionarios de Derechos Humanos, deportes o la subsecretaría de provincia que la integra.

Destacó que una vez por mes, se reúnen «todos los actores» en un espacio asambleario donde se trabaja sobre puntos específicos como la vivienda, educación, salud, legislación y las políticas públicas. «Est encuentro del 25 es abierto a toda la comunidad, a las personas que les interese la temática y por supuesto para las personas con discapacidad y o sus familiares», invitó.

Insistió en el tratamiento «transversal» para continuar trabajando con una mirada integral, en tanto enumeró que en Neuquén se propician los espacios inclusivos como el transporte público con accesibilidad y el transporte especializado para personas con discapacidad con destino a actividades deportivas o recreativas en la ciudad, señaló que la subsecretaría de discapacidad cuenta con un cuerpo de interpretación de lengua para las personas sordas y «aún hay mucho por trabajar» aun en la ciudad, dijo.