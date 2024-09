Ella y él desde Plottier, demuestran que no hay límites en la vida

No conocen limitaciones, van por la vida sabiendo que todo se puede. Que no existen barreras cuando uno se siente seguro de quien es. Son estudiantes de la escuela especial 13 de Plottier, que encararon un proyecto al que denominaron “Mirarte” y días atrás, fueron seleccionados para representar a Neuquén en la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología que se realizará desde mañana hasta el 28 de septiembre, en Tucumán. Hoy, los embajadores neuquinos están llegando al norte argentino, felices de lo que lograron. El orgullo neuquino tiene nombre y apellido: Wanda López y Jesús Pareja Abdala. ambos de 14 años.

“Mirarte”, es una propuesta que surgió en los pretalleres que se realizan en el interior de la escuela de la mano de la docente Roxana Peña y que contó con el acompañamiento de todo el equipo del establecimiento. Según explicó la directora, Gisela Rivera, la semilla que germinó hasta llegar a ser la flor de esta convocatoria nacional fue un pensamiento claro: “Trabajar sobre las habilidades instrumentales y funcionales de los estudiantes con discapacidad”. Ellos eligieron el arte y el camino previo que recorrieron comenzó el año pasado. Es que era necesario investigar. Los estudiantes fueron a Senillosa a conocer la réplica de la Casa de Tucumán, viajaron a la capital neuquina para visitar la sala Emilio Saraco y el Museo Nacional de Bellas Artes. Actividades que estuvieron atravesadas por contenidos pedagógicos, sobre historia y ciencias sociales, por ejemplo.

Esas experiencias quedaron plasmadas en obras de arte, pintura, esculturas, plástica o literatura. Era un proyecto enorme dentro de un ámbito cerrado, hasta que una convocatoria muy asociada a un nuevo desafío llegó a los escritorios de la dirección de la escuela especial 13 de Plottier.

Se debatió entre los docentes y los alumnos y hubo consenso. “Nos sumamos. Allá vamos”. Hoy están llegando a Tucumán, pero luego de superar otras instancias previas.

“Uno de los requisitos era tener una instancia zonal dentro de la institución. Nosotros elegimos el área artística. Luego pasamos a la instancia provincial que fue en el Cpem 55. Vinieron escuelas del interior provincial. Ahí nos enteramos que fuimos la única escuela especial que se había animado a participar”.

Una de las claves del colegio es trabajar sobre la autoestima y la autoconfianza de sus estudiantes. “Había una exploración de los estudiantes sobre distintos espacios pero faltaba un lugar donde pudieran mostrar todo lo que saben. El arte les permitió valorar todo lo que saben”, dijo la directora.

Rivera comentó que una de las estudiantes que estará en la feria representando a Neuquén, aseguró en una de las clases que es muy prolija haciendo arte. “Es un logro poder escucharla y ver cómo desarrolla su autoestima y autoconciencia. Antes había mucho del no puedo, no me sale. Pero es porque nunca lo habían intentado. Esto es progresivo pero vemos que se están animando cada vez más. Se sienten protagonistas de lo que están haciendo y valoran lo que son capaces de hacer”, agregó.

“Un orgullo enorme porque fueron pasos que ellos mismos de a poco, fueron realizando y superando. Uno los ve y hoy en día son muy seguros de si mismos”, dijo con orgullo Gisela que dirige la escuela desde el año pasado.

De qué se trata este encuentro

Estas ferias se desarrollan con el objetivo de lograr la aprehensión de los estudiantes de saberes, en todos los niveles y modalidades educativas y en todas la áreas que contempla el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Es un proceso que se acuerda en las aulas, entre estudiantes y docentes y que se va aplicando durante todo el año lectivo.

Estas ferias buscan estimular las actitudes, valores y vocaciones de todos los estudiantes que participan del proceso.

Cada colegio se suma a la convocatoria y participa de una selección con el proyecto que está realizando en la institución. El primer pasaporte para competir es poder demostrar además, que llegaron a una instancia provincial y de allí en adelante esperar el llamado de la comisión nacional de la feria que diga: “fueron seleccionados”. Es un todo para los chicos que están ávidos de superación.

Y ahí empieza todo. Comienza el camino de descubrir, de saber que no hay límites, que se puede. Y que no es «competir» para ser mejor que otro. Estos chicos y chicas ya la tienen clara. Es estar y saber de que trata el sumarse a los desafíos de la vida. Wanda y Jesús allá van.