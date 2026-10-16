Dos heridos en un violento choque en Ruta 151 entre una camioneta y una moto

Una emergencia por un accidente de tránsito se activó pasadas las 04:14 de la madrugada de hoy en la localidad de Barda del Medio, específicamente en las inmediaciones de la Calle 4 y la Ruta Nacional N.º 151.

El aviso movilizó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio ante la gravedad del reporte inicial. Al llegar se percataron de la presencia de heridos por parte de uno de los vehículos.

Cómo fue el operativo de rescate tras un choque en Barda del Medio

Al arribar al lugar del hecho, los efectivos constataron que la colisión involucró a una camioneta que circulaba transportando un carro y a una motocicleta. El impacto generó importantes daños materiales en ambos vehículos y preocupación en el sector por las consecuencias del choque.

Según informaron desde el Personal de Bomberos Voluntarios, el equipo trabajó intensamente en el lugar realizando tareas preventivas de seguridad, asegurando el perímetro y brindando asistencia primaria a los heridos. Los resctatistas permanecieron en el sitio hasta la llegada de los profesionales de la salud.

Foto: Bomberos Voluntarios de Barda del Medio

Como saldo directo del violento impacto, las personas que se desplazaban a bordo de la motocicleta sufrieron diversas lesiones de consideración. De inmediato se diagramó un operativo para contener la situación y evitar nuevos incidentes en la calzada durante las primeras horas del día.

Una vez en la escena, el personal médico continuó con la atención clínica de los afectados y coordinó su posterior traslado en ambulancia hacia el centro hospitalario de la zona. Desde la institución de bomberos recordaron a toda la comunidad la necesidad vital de circular con extrema precaución, respetar las normas viales y extremar los cuidados al conducir durante la noche y la madrugada.