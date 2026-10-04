Dos heridos por un choque frontal sobre la Ruta 67, en Centenario
El accidente ocurrió esta mañana en una de las rutas petroleras de Neuquén.
Un violento choque ocurrió este domingo 4 de octubre sobre la Ruta 67, a la altura de calle calle Benito Machado, en Centenario. El accidente dejó dos heridos.
Dos autos impactaron frontalmente esta mañana, según las primeras informaciones.
Choque frontal sobre la Ruta 67: qué se sabe
Según indicó Centenario Digital, impactaron de frente un Chevrolet Astra y un Fiat Siena, cerca de las 6:30 de hoy.
Por el choque, uno de lo vehículos quedó volcado a un costado de la banquina. El tránsito estuvo interrumpido parcialmente.
El medio local señaló que dos personas fueron trasladadas en ambulancias.
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