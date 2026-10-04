Dos heridos por un choque frontal sobre la Ruta 67, en Centenario

Un violento choque ocurrió este domingo 4 de octubre sobre la Ruta 67, a la altura de calle calle Benito Machado, en Centenario. El accidente dejó dos heridos.

Dos autos impactaron frontalmente esta mañana, según las primeras informaciones.

Choque frontal sobre la Ruta 67: qué se sabe

Según indicó Centenario Digital, impactaron de frente un Chevrolet Astra y un Fiat Siena, cerca de las 6:30 de hoy.

Por el choque, uno de lo vehículos quedó volcado a un costado de la banquina. El tránsito estuvo interrumpido parcialmente.

El medio local señaló que dos personas fueron trasladadas en ambulancias.