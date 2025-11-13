Un herido en un vuelco sobre la Ruta 67, en Neuquén: accidente este jueves en uno los caminos que conecta con Vaca Muerta

Este jueves por la mañana un incidente de tránsito complicó la Ruta 67 en Neuquén. Un conductor resultó herido luego que perdió el control de su vehículo y volcó. Se trata de la ruta que conecta con uno de los caminos a Vaca Muerta. Personal de la Policía y de Emergencias trabajaron en el lugar.

Accidente sobre la Ruta 67, uno de los caminos que une con Añelo

El siniestro vial ocurrió, aproximadamente, a 12 kilómetros del empalme con la Autovía Norte. El vehículo involucrado quedó tendido sobre el costado del camino.

Según señaló el medio Centenario Digital un trabajador petrolero resultó con múltiples fracturas. Las causas del siniestro aún no se conocieron.

La Ruta 67 es un camino paralelo a la Ruta 7, que luego conecta con la Ruta 51, que va hacia Añelo.

En la semana hubo un triple choque sobre la Ruta 7

El martes pasado hubo un triple choque sobre la Ruta 7, en Centenario. Durante casi dos horas estuvo cortada la circulación.

Una camioneta Chery, un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 307 fueron los tres vehículos involucrados. Los conductores resultaron con lesiones menores.