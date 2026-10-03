Choque fatal en Viedma: un joven de 17 años perdió la vida tras impactar contra un auto 

un joven de 17 años perdió la vida tras impactar contra un auto en Viedma. Foto: Gentileza.

Un joven de 17 años murió este sábado por la tarde tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en Viedma. El hecho ocurrió en la intersección de Castelli y Ruta 1, en el barrio Álvarez Guerrero.

Según las primeras informaciones, la motocicleta en la que circulaba el joven impactó contra un automóvil. La violencia de la colisión provocó heridas de gravedad y, de acuerdo con los primeros datos, el motociclista habría muerto en el lugar.

Tras el siniestro, una ambulancia trasladó al joven al Hospital Artémides Zatti, aunque las primeras informaciones indican que habría fallecido como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Por el momento, no hay información oficial sobre las circunstancias que provocaron el choque. La intersección cuenta con semáforos, por lo que una de las cuestiones que deberá establecer la investigación es si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Luego del accidente se desplegó un operativo con la intervención de personal policial, equipos de salud y efectivos de Criminalística. Se realizaron las primeras pericias para intentar reconstruir la mecánica del siniestro.

El tránsito permaneció afectado en el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

El mensaje de Estrellas Amarillas

Tras conocerse el fallecimiento, la Fundación Estrellas de Río Negro difundió un mensaje en el que expresó su preocupación por los hechos de tránsito registrados en la ciudad.

“Una vez más, Viedma vuelve a vestirse de dolor”, señaló la organización al referirse al siniestro ocurrido en el barrio Álvarez Guerrero.

Desde la entidad remarcaron que mientras se investigan las causas del accidente, la muerte de una persona vuelve a poner el foco en la seguridad vial y en las consecuencias que los siniestros generan en las familias.

“OTRA PERSONA MURIÓ EN NUESTRAS CALLES”, expresó la organización, que pidió que la seguridad vial no sea solamente una preocupación después de cada tragedia.