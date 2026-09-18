Choque entre dos camionetas petroleras dejó a un hombre herido cerca de la Ruta 67 de Neuquén

Un fuerte choque frontal ocurrido este jueves en un camino secundario a la Ruta 67 de Neuquén dejó como saldo un trabajador herido. El accidente fue provocado por dos camionetas de empresas petroleras. Fuentes oficiales confirmaron que el hombre fue trasladado al policlínico de la capital y que se encuentra fuera de peligro a pesar de los golpes.

De acuerdo a lo publicado por Centenario Digital la colisión se produjo en horas de la tarde, en el camino conocido como Laje, a unos 4 kilómetros de la Ruta 67.

El herido fue trasladado al policlínico de Neuquén

El choque fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, de la empresa Secco, y una Volkswagen Amarok de la compañía de transporte Santos Vega. En la Hilux viajaban dos hombres y en la Amarok uno.

Como resultado del choque, el conductor de la camioneta Volkwsagen fue trasladado al policlínico de Neuquén por personal de salud privada del yacimiento Río Neuquén. Fuentes de la industria confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el conductor sufrió una herida cervical y que permanece estable pese a los golpes.

La Ruta 67 también es conocida como la ruta del petróleo. Une la actual Autovía Norte, a la altura de la Bajada del Maida, con la Ruta Provincial 51.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera. Al conductor de la Hilux se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos. También los policías verificaron la documentación de ambos vehículos y los rodados fueron entregados a personal de la empresa. Hasta el momento, no se conocieron los detalles de la dinámica del choque.