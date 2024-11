Dos posibilidades por el «complicadísimo» operativo del motorhome en Neuquén: ¿Deberán pagar los turistas belgas?

Un «complicadísimo» operativo se realizó días atrás para el rescate de un motorhome, luego que dos turistas sufrieran un vuelco mientras circulaban en un sector no habilitado de la Ruta 43, a a 60 kilómetros de Varvarco. Hay una ley en Neuquén que responsabiliza de los costos a los responsables si circulaban en un sitio no permitido. Aún no está la reglamentación. Cuáles son los dos caminos posibles.

A mediados de febrero, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley 3.424 que establece un “recupero financiero” por asistencia médica o logística de rescate en accidentes o siniestros viales ocasionados por quienes transiten en caminos no habilitados.

«Los conductores de vehículos automotores que transiten por calles, caminos o rutas de la provincia, estando inhabilitadas o prohibida la circulación de forma temporal o permanente y de cuyo accionar deriven daños, riesgos o peligros a las personas que requieran la intervención estatal, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos en que este haya incurrido para su asistencia médica y rescate o de quienes hayan puesto en peligro», detalla el primer artículo de la norma sancionada en febrero.

En la ley se menciona que la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Emergencias y

Gestión de Riesgos.

El comisario de Las Ovejas, Raúl Funes, precisó a este medio la semana pasada que los turistas habían entrado «a un lugar inhóspito, que no está habilitado«.

Operativo del motorhome en Neuquén: las posibilidades sobre su pago

Del área legal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, indicaron que la norma aún no está reglamentada, pero que se concretaría a la brevedad.

«Está armado el proyecto (de la reglamentación) del área técnica en conjunto con Vialidad provincial, donde se compatibilizaron tarifas», informaron y precisaron que se elaboró en agosto.

Agregaron que para la reglamentación esté vigente, falta el decreto y la publicación en el Boletín Oficial.

Expusieron que si no hay novedades en este paso final, «aún no se puedo aplicar la norma porque no está reglamentada», por lo que en este caso no se podría cobrar a los turistas belgas el pago del operativo que se desplegó en Ruta 43, lo que haría que el pago tenga que ser cubierto en su totalidad por el Gobierno provincial.

Aunque aclararon que si la publicación la determinación de costos sale posterior a la reglamentación de la ley 3424, si «hay una posibilidad de poder cobrarles» en forma retroactiva, teniendo en cuenta que el incidente ocurrió con la la ley ya aprobada. En este segundo escenario posible se hace viendo todos los organismos que intervinieron, recursos empleados, horas hombre, entre otros puntos.

El «complicadísimo» operativo para retirar el motorhome: cuánto costó

El jefe del Distrito 3 de Vialidad Provincial, Edgardo Parada, informó a este medio que el retiro del motorhome requirió seis horas de uso de una cargadora frontal.

Además en las tareas se empleó una motoniveladora y un camión volcador. El uso de las maquinarias, más las horas de trabajo de los empleados de Vialidad Provincial , rondó los 1.701.000 de pesos. A esto además hay que sumarle el costo de los cinco días de custodia del camión por parte de la Policía de Neuquén.

El vuelco del motorhome fue el domingo 17 de noviembre. El propietario del rodado, Leroy Roel, avisó del accidente con un SOS Internacional. Fue con una comunicación desde Garmin, una empresa que tiene base en Texas, Estados Unidos. El alerta llegó a la comisaría 38 de Las Ovejas y ahí se inició el operativo.