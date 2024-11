Casi $2 millones le costó a Neuquén el «complicadísimo» operativo para retirar el motorhome de los turistas belgas

El domingo 17 de noviembre dos turistas belgas volcaron su motorhome a 60 kilómetros de Varvarco, sobre la Ruta 43, en Neuquén. Activaron un SOS internacional y desataron un «complicadísimo» operativo para retirarlo del «inhóspito» lugar cerca del Domuyo. Desde Vialidad Provincial indicaron que costó casi dos millones.

El jefe del Distrito 3 de Vialidad Provincial, Edgardo Parada, informó a Diario RÍO NEGRO que el retiro del motorhome requirió seis horas de uso de una cargadora frontal. La puesta en marcha de esta maquinaria cuesta, por hora, 143.000 pesos.

La motoniveladora, que por hora sale 167.000 pesos, se utilizó cuatro horas. Además se trasladó hasta el lugar un camión volcador, que cuesta 98.000 pesos. A ello hay que sumarle la hora de trabajo de los operarios, que son empleados de Vialidad Provincial: $17.500.

Así, según los datos suministrados por Vialidad Provincial, el «complicadísimo» operativo para retirar el mtorhome de los turistas belgas ronda los 1.701.000 de pesos. Ello sin tener en cuenta los cinco días de custodia del camión por parte de la Policía de Neuquén.

Quién paga el «complicadísimo» operativo para retirar el motorhome de los turistas belgas en Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó la ley 3.424 a mediados de febrero: establece un “recupero financiero” por asistencia médica o logística de rescate en accidentes o siniestros viales ocasionados por quienes transiten en caminos no habilitados.

«Los conductores de vehículos automotores que transiten por calles, caminos o rutas de la provincia, estando inhabilitadas o prohibida la circulación de forma temporal o permanente y de cuyo accionar deriven daños, riesgos o peligros a las personas que requieran la intervención estatal, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos en que este haya incurrido para su asistencia médica y rescate o de quienes hayan puesto en peligro», detalla el primer artículo de la norma.

Según estipula la ley, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos tiene que arbitrar los «medios necesarios» para el cobro de los servicios, ya sean de índole médico-asistenciales o de logística brindados.

Sin embargo, el jefe del Distrito 3 de Vialidad Provincial, Edgardo Parada, explicó que aún no está reglamentada y que por el momento los gastos los ha afrontado Vialidad Provincial. Resta saber si los turistas belgas pagarán parte del operativo.

Así retiraron el motorhome de los turistas belgas. (Gentileza).

Tras el «complicadísimo» operativo del motorhome, solicitan no transitar por rutas no habilitadas en Neuquén

Desde Vialidad Provincial explicaron que el gasto económico de los operativos no es el mayor de los problemas. El principal inconveniente es la logística que implica y la disposición del recurso humano y de la maquinaria vial: si se utilzan para estos procedimientos, no se están utilizando para el mantenimiento de los caminos.

Por eso hicieron hincapié en que los conductores respeten las advertencias y no transiten en rutas no habilitadas. El caso de los turistas belgas fue el que más repercusión tomó y el que resultó más complejo, pero informaron que ya se realizaron tres rescates más en el norte neuquino.

Indicaron que recién en enero se prevé habilitar los accesos al Domuyo y la Ruta 43. Asimismo, observaron que hay muchas consultas desde el turismo extranjero, aunque «se les informa que los caminos no están habilitados».

Explicaron que el organismo no en un «ente rescatista», pero «se ve forzado, obligado porque no se pueden dejar los elementos en el camino». Así, tienen que hacer «rescates improvisados» porque «personas negligentes que se meten en lugares no habilitados, super estrechos».