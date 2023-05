El brote de bronquiolitis que afecta a los bebés se retrasa en Bariloche

Tras el aumento a nivel nacional de los casos de bronquiolitis, la enfermedad respiratoria que afecta a bebés y niños menores de dos años, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que se atraviesa «la peor epidemia de la que tengamos registro«. En el hospital público de Bariloche, advirtieron que se espera el brote para las próximas semanas.

«Como suele ocurrir, hay demora. En esta zona, empieza un mes más tarde y también se va más tarde. Lo bueno es que estamos en un momento en el que, tal vez, se pueda amortiguar«, aseguró el médico pediatra Andrés Little, del hospital Ramón Carrillo.

Explicó que la bronquiolitis es una enfermedad que no tiene un tratamiento preventivo. Y como la mayoría de los virus, tampoco hay vacuna. «El virus se contagia entre los adultos o chicos como un resfrío. En los bebes produce dificultad para respirar y el tratamiento es con oxígeno. No es para curarlo sino para transitar el virus lo mejor posible», señaló Little.

En el hemisferio norte se generó el brote más importante de la historia ya que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, de modo que «hay una falta de anticuerpos».

«Lo que nos preocupa en Bariloche es que hoy, estamos peor que el año pasado. El 2022 habilitamos un área anexa de cinco camas más, pero este año no hay recursos para atenderlas. Faltan médicos generales -han renunciado varios- y enfermeros -en lo que va del año, renunciaron más de 20 enfermeras-. De modo que no hay personal», manifestó Little.

Dijo que las medidas preventivas para la bronquiolitis son las mismas que para el Covid. Si una persona está engripada, debe usar barbijo y lavarse manos. «Los primeros días del cuadro es importante no mandar a los chicos a la escuela y evitar el contacto con los bebés. También se recomienda evitar reuniones de muchas personas», planteó.

Recordó que hay muchos chicos con esquemas de vacunación incompletos. «Esto es importante porque la bronquiolitis se puede complicar con otras enfermedades. Aumenta el riesgo de neumonía», agregó.