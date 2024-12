El club Barcelona desembarca en Cipolletti con el método La Masía

Desde hace un tiempo a esta parte, los clubes más importantes de Europa decidieron expandir su influencia a nivel global y una de las principales rutas hacia ese objetivo es el fútbol infantil. El propósito que buscan las poderosas instituciones como el Barcelona, Real Madrid o la Juventus, es brindando campus o academias a lo largo del mundo. La intención de todo esto no es justamente la económica, sino que la acción tiene otras finalidades.

“Una de nuestras principales metas es posicionar la marca Barcelona, que los chicos de diferentes partes del mundo elijan su club local y también al Barça como hinchas, como favoritos de sus preferencias”, le asegura a “Río Negro” Gonzalo Lamas, quien trabaja con el club Barcelona hace 8 años y es responsable en Sudamérica del Barça Academy Camp, un campus que exporta el método La Masía a todo el mundo.

Desde el 16 hasta el 20 de diciembre, en el Club de canchas Área 22 de Cipolletti, chicos y chicas de la región entre los 6 y 18 años podrán vivir esta experiencia de ser parte del Barça Academy Camp.

Además de ser una acción de marca, Barcelona busca a través de estas academias aumentar el número de seguidores en sus redes sociales y generar el flujo del merchandising entre los fanáticos, aunque Lamas deja en claro cuál es el objetivo primordial del club catalán.

“Lo que busca el Barça con las academias es transmitir su forma de jugar al fútbol y sus valores. No venimos a buscar jugadores, eso lo queremos aclarar, sino a brindarle al chico participarte una experiencia diferente, con nuestros valores y nuestra metodología, que es distinta a todas. Nosotros trabajamos con el balón en el piso desde el primer día, eso es vital para el método La Masía. Nosotros no hacemos entrada en calor si no es con la pelota, no vas a ver a ningún chico correr en el campus si no tiene un balón en los pies. La idea es que los chicos de la región puedan vivir lo mismo que se experimenta en Barcelona”.

Los entrenadores que llegarán a Cipolletti para el campus son los mismos que están entrenando en La Masía, y habrá uno cada tres grupos. “Una vez acá serán apoyados por entrenadores locales, que también reciben una capacitación con nuestra metodología y que después sacan provecho cuando regresan a sus escuelas o colegios”.

A cada uno de los chicos participantes se les proporcionará la vestimenta para el campus, que incluye camiseta, pantalón corto y medias, que al final de la experiencia quedará en su poder. La entrega de la indumentaria será el día previo al comienzo de las actividades, es decir el domingo 15.

Sobre el interrogante si es Barça viene a captar talentos a través de esta academia que se realiza dos veces al año en el país, Lamas deja en claro que “nosotros no venimos a buscar jugadores acá, Barça tiene otras herramientas mucho más eficientes para captar jugadores”. Y deja una estadística. “A lo largo de los distintos campus que hemos realizado en Argentina, Uruguay y Chile han pasado cerca de 8.000 chicos. De todos ellos sólo dos han sido observados”.

Lo que sí tiene la experiencia es un plus. Los entrenadores catalanes, cuando ven a los chicos jugar, los puntúan en base a nivel futbolístico y valores. A más de un 30 por ciento de esos jóvenes mejores calificados, se los invita a pasar una semana entrenando en La Masía. Una vez allí participan de partidos amistosos, visitan el museo del club donde se exhiben entre otros, todos los Balones de Oro ganados por Lionel Messi, además de presenciar alguna práctica del primer equipo.

Gonzalo Lamas, responsable del Barça Academy Camp en Argentina, Chile y Uruguay.

“Es como una segunda parte de esta experiencia, es un incentivo más para los chicos que se da dos veces al año, una es en mayo y la otra en septiembre. En total dura 9 días”.

Para inscribirse en el Barça Academy Camp, más información en la cuenta de IG @barcaacademycampsneuquen