El fabuloso mundo de los hongos de la Comarca Andina

En los bosques del sur crecen más de 3.000 hongos y en la Comarca Andina se encuentran cientos de ellos, pero sólo 35 son comestibles y son reconocidos por su excelente calidad gustativa. Sin duda, el más apetecido siempre es la morilla del ciprés, por la que los extranjeros pagan sumas altísimas.

A esta altura del año, muchos lugareños dedican las tardes de sol a perderse entre los pinos y salir con las canastas llenas de hongos, que luego en cada hogar son pelados y secados para almacenarlos el resto del año o venderlos en las ferias comunitarias o a los acopiadores mayoristas de otras regiones del país. “En el invierno, no hay nada más rico que una salsa de hongos y vino tinto, ideal para acompañar una buena pasta”, afirma Susana Sandoval, cocinera “desde siempre”.

“A mí me gusta juntar sólo los honguitos recién salidos. Da más trabajo pelarlos, pero los hiervo 15 minutos en agua y vinagre y después los guardo en frascos con aceite, pimienta en grano y laurel. Duran meses y son riquísimos para una picada o acompañar un churrasco”, destaca Mauricio Alegría, poblador del río Azul.

En coincidencia, una salida de otoño por el campo o la cordillera permite observar a simple vista una gran cantidad de setas silvestres, de variados colores, formas y texturas. “Hay gran cantidad de hongos comestibles, pero hay otros que tienen su grado de toxicidad. Junto a bioquímicos de El Bolsón analizamos varios: algunos no son muy saludables, no porque tengan toxinas alucinógenas, sino por la sobrecarga de proteínas no convenientes para el organismo. De todas maneras, para llegar a intoxicarse hay que comer mucha cantidad”, advirtió Alejandro Barzi, un erudito con muchos años de experiencia en la materia.

Los buenos y los malos

La manera de diferenciar “los buenos de los malos” es “por su formato: todo el mundo conoce el hongo de pino, pero hay otros como el Amanita muscaria (el rojo típico de los cuentos de duendes), que es tóxico”. A la hora de salir a buscarlos, su recomendación es “observar muy bien, tratar de no juntar dos variedades distintas y estar bien seguro de la recolección. El hongo de ciprés es inconfundible, pero el conocido como ‘hongo de perro’ tiene su toxicidad. Si tiene dudas, mejor dejarlo ahí”.

“En nuestro parque crecen muchas especies de hongos, sobre todo los blancos y algunos polvorones”, precisa Verónica García, la dueña del parque temático Arcosauria, a la entrada de El Hoyo, quien resalta que la mayoría de los turistas “tiene temor de levantarlos u olerlos, aunque siempre les llaman mucho la atención”.

Asegura que en su familia “comemos bastante los hongos, en escabeche, secos. No sólo los de pino, sino también los de ciprés, algunos blancos. Como todo alimento, hay que incorporarlo de a poco a la dieta. Tienen mucho valor nutricional, son muy buenos para reemplazar la carne o algunas verduras. En esta región tenemos muchos tipos de hongos y durante todo el año. Es un mundo fascinante y está bueno investigar y explorar para conocer sus propiedades”.

“La gente les tiene miedo a los hongos –insistió–. De chica siempre salía a juntarlos con mis tías y me asustaban con algunos a los que no debía tocar ni acercarme. Con el tiempo fui buscando información y cuando uno empieza a cuestionar aparece la verdad. Una de las cosas que encontré fue la guía chilena ‘Fungi Austral’, que contiene toda la variedad de hongos de los bosques andinos y los datos de aquellos comestibles o no”.

“Generalmente despreciamos lo que tenemos cerca: los hongos, las manzanas, la mosqueta. Como abundan, no los valoramos. Incluso la gente que sabe del mundo fungi tiene recelo de acercarse a sus vecinos, pero sería muy bueno incorporar en la sociedad los beneficios de su consumo. Quizás se podría comenzar a través de las maestras en las escuelas, sobre todo para sacarles el miedo a los chicos”, propuso.

No obstante, la recomendación de los expertos es que “debe evitarse la recolección indiscriminada de este tipo de productos ya que, como todo recurso natural, es muy importante considerar que no se trata de un recurso inagotable, por ello es fundamental entender su ciclo biológico para preservarlo y que su explotación se convierta en una actividad que sea sustentable en el tiempo”.

Su majestad, la morilla

Si bien no hay estadística oficial en la zona sobre la recolección de hongos comerciales, una consulta entre los acopiadores permite estimar que “cada primavera se juntan unas 5 toneladas de las morillas del ciprés”, en el área andina que se extiende desde El Manso (Río Negro) hasta Río Pico (Chubut).

El valor que se pagó en la última cosecha a los recolectores fue, en promedio, de $ 2.000 por kilo seco (se necesitan 10 kilos frescos para hacer 1 seco). En total, quedaron unos 10 millones de pesos en manos de los pobladores.

Su destino es un mayorista instalado en San Rafael (Mendoza), pero finalmente dicha producción llega a Santiago de Chile y desde allí se exporta a distintos mercados demandantes, principalmente dedicados a la gastronomía gourmet.

En tanto, la cosecha de hongos de pino hay que calcularla en unas 50 toneladas (10 veces más). Sin embargo, su valor comercial se reduce a $ 500 por kilo seco (15 a 1 es la relación de fresco por seco). En total, son unos 25 millones de pesos que se inyectan por temporada a la economía regional. En este caso, van a abastecer fundamentalmente el mercado interno. Sin embargo, años atrás se exportaba en polvo a pedido de las cadenas de pizzerías de Nueva York.