El intendente de Mainqué fue hospitalizado tras chocar en moto contra un auto

El intendente de Mainqué fue hospitalizado tras un choque en moto. Foto: prensa policía de RN.

El intendente de Mainqué, Miguel Petricio, fue hospitalizado este sábado por la tarde luego de protagonizar un choque entre la moto en la que circulaba y un automóvil, debajo del puente de acceso a la localidad.

El accidente ocurrió cuando el jefe comunal transitaba en moto en sentido norte-sur por el paso inferior del puente elevado de la Ruta Nacional 22. En ese sector, fue impactado en el lateral derecho por un Fiat Uno conducido por un joven de 19 años, que circulaba por la colectora sur en dirección oeste-este.

Cómo se encuentra el intendente de Mainqué

Como consecuencia del impacto, Petricio fue trasladado en ambulancia al hospital de Ingeniero Huergo, donde recibió atención médica y le realizaron los estudios radiológicos correspondientes.

Tras las evaluaciones, los profesionales constataron que presentaba escoriaciones leves en los brazos y en un tobillo. Además, descartaron fracturas y otras lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría 66° de Mainqué, junto con efectivos del Gabinete de Criminalística de Cervantes, que realizaron las pericias viales para establecer las circunstancias del accidente.