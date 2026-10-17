El Tren Sanitario 9 de Julio llegó a Darwin: atención médica gratuita y trámites hasta el 30 de octubre

Se trata de una formación móvil del Estado nacional que inicia sus recorridos itinerantes por distintas provincias y localidades del país. Foto: gentileza.

El Tren de Desarrollo Humano «9 de Julio» ya se encuentra instalado en la estación de Darwin para ofrecer asistencia médica integral, trámites y actividades culturales a la comunidad del Valle Medio.

La iniciativa nacional, coordinada tras gestiones del gobierno provincial de Río Negro junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, permanecerá en la localidad hasta el próximo viernes 30 de octubre.

La atención en el convoy se realiza por orden de llegada y demanda espontánea.

Para garantizar la cobertura sanitaria, los equipos del Hospital Área Programa Choele Choel se sumaron a la atención junto a los profesionales de la formación.

Servicios médicos y entrega de anteojos gratuitos

La formación ferroviaria, compuesta por 11 vagones y 280 metros de longitud, está equipada para brindar consultas en distintas especialidades. Entre las prestaciones destacadas se encuentra el servicio de oftalmología, que incluye la confección y entrega gratuita de anteojos para los pacientes que lo requieran según el diagnóstico profesional.

La directora del Hospital de Choele Choel, Mirian Romero, destacó el impacto del operativo para la región: «Desde nuestro hospital vamos a aportar los profesionales necesarios para acompañar la demanda. El Tren 9 de Julio facilita el acceso a la salud y es una oportunidad única que la comunidad debe aprovechar», señaló la titular del nosocomio.

Además del área sanitaria, la propuesta integra áreas de Desarrollo Humano, espacios educativos y propuestas culturales coordinadas entre Nación, Provincia y los municipios del trazado ferroviario.

Cronograma confirmado del Tren 9 de Julio en Río Negro

Tras culminar su estadía en Río Colorado y su paso actual por Darwin, la formación continuará su recorrido por el Alto Valle rionegrino hasta mediados de diciembre. El itinerario oficial confirmado es el siguiente: