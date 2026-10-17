El Tren Sanitario 9 de Julio llegó a Darwin: atención médica gratuita y trámites hasta el 30 de octubre
La formación nacional de 11 vagones comenzó sus prestaciones en el Valle Medio. Ofrece servicios de salud -como entrega de lentes sin costo- y gestiones administrativas por demanda espontánea. Conocé el cronograma completo.
El Tren de Desarrollo Humano «9 de Julio» ya se encuentra instalado en la estación de Darwin para ofrecer asistencia médica integral, trámites y actividades culturales a la comunidad del Valle Medio.
La iniciativa nacional, coordinada tras gestiones del gobierno provincial de Río Negro junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, permanecerá en la localidad hasta el próximo viernes 30 de octubre.
La atención en el convoy se realiza por orden de llegada y demanda espontánea.
Para garantizar la cobertura sanitaria, los equipos del Hospital Área Programa Choele Choel se sumaron a la atención junto a los profesionales de la formación.
Servicios médicos y entrega de anteojos gratuitos
La formación ferroviaria, compuesta por 11 vagones y 280 metros de longitud, está equipada para brindar consultas en distintas especialidades. Entre las prestaciones destacadas se encuentra el servicio de oftalmología, que incluye la confección y entrega gratuita de anteojos para los pacientes que lo requieran según el diagnóstico profesional.
La directora del Hospital de Choele Choel, Mirian Romero, destacó el impacto del operativo para la región: «Desde nuestro hospital vamos a aportar los profesionales necesarios para acompañar la demanda. El Tren 9 de Julio facilita el acceso a la salud y es una oportunidad única que la comunidad debe aprovechar», señaló la titular del nosocomio.
Además del área sanitaria, la propuesta integra áreas de Desarrollo Humano, espacios educativos y propuestas culturales coordinadas entre Nación, Provincia y los municipios del trazado ferroviario.
Cronograma confirmado del Tren 9 de Julio en Río Negro
Tras culminar su estadía en Río Colorado y su paso actual por Darwin, la formación continuará su recorrido por el Alto Valle rionegrino hasta mediados de diciembre. El itinerario oficial confirmado es el siguiente:
- Darwin: Del 19 al 30 de octubre.
- Chichinales: Del 2 al 6 de noviembre.
- Roca: Del 9 al 20 de noviembre.
- Allen: Del 23 al 27 de noviembre.
- Cipolletti: Del 30 de noviembre al 12 de diciembre.
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