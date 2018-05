El último picado de Nico, un drama que sacude a San Antonio

El 23 de febrero de este año una tragedia sensibilizó a todos. E instaló con crudeza que la falta de controles, descuidos o negligencias pueden arrebatar vidas. Fue en el club Racing. Una entidad deportiva de barrio, similar a otras que abundan en toda la región. Con instalaciones forjadas en tiempos de esplendor y qué hoy, más que perdurar, resisten. Aunque en este caso ya ni eso, porque fue clausurado por la Justicia para investigar responsabilidades. Allí perdió la vida Nicolás Gutiérrez, un adolescente de 17 años. Ese viernes tenía turno en la cancha de fútbol 5 para un “picadito” con amigos. Jugarían de 21 a 22, con pibes de su edad y algunos un poco más chicos. El día era caluroso. Para que no se levantara polvo, los que alquilaban el predio habían regado. También encendieron las luces porque la noche comenzaba a despuntar. Todo fue diversión durante 20 minutos. Pero a las 21:23 los pibes vieron que Nico se había quedado “pegado” al alambrado de la cancha. Tenía sus dedos aferrados al cerco y permanecía rígido. Enseguida advirtieron la electricidad, y en la desesperación por ayudarlo sin quedarse “pegados” trataron de separar sus manos usando los botines y un cinturón. Finalmente, el cuerpo de Nico cayó. Una ambulancia llegó para asistirlo. Pero la reanimación que recibió allí ni la que siguió en el hospital logró revivirlo. Los médicos indicaron que por el shock eléctrico sufrió un paro cardiorrespiratorio. Luego, Criminalística determinó qué lo que provocó la electricidad fue el mal funcionamiento de las columnas de alumbrado del campo de juego, que irradiaron la energía. Ahora la justicia avanza. La fecha para la formulación de cargos por la muerte de Nico se conocerá en breve. Ya notificaron a las dos personas que podrían quedar imputadas. Héctor Rubén Barilá, que es el presidente del club, y Paulo Sandoval, que alquilaba la cancha donde se electrocutó el joven. (Ver recuadros) La fiscal Mariela Coy dijo que se descubrió “la fuente de la pérdida de corriente que llegó al alambrado del campo de juego”. Estaba en “la columna de alumbrado, donde había cables sueltos, sin aislar”. El dato surgió de la última pericia en la cancha. “Es un hecho trágico, terrible, que levantó a una sociedad entera” dice Patricia Campos, la mamá del joven. “¿Cómo un chico va a morir electrocutado en una cancha de fútbol?” preguntó con dolor. “No había un disyuntor. Encima mojaron todo. Y después de Nico jugaban otros 10 chicos. Podría haber costado mas vidas” reflexionó ahora. El jueves pasado, esos cuestionamientos fueron parte de su exposición ante el Concejo Deliberante, antes de que se diera por culminada la sesión a la que se convocó para interpelar sobre el caso al intendente Luis Ojeda, que no se presentó. “Tenía la esperanza de que estuviera” confió la mujer. “Esperaba un acto de humildad y de humanidad del señor intendente. No sé como no pudo presentarse a una cita cuando se lo estaba llamando para aclarar las cosas. Se siguen manejando mal. Lo hicieron antes, y lo siguen haciendo después de la muerte de mi hijo” se lamentó. Familiares, vecinos y allegados marchan el 23 de cada mes, reclamando por un pronto esclarecimiento del hecho. La complejidad del caso requirió que la Justicia lo abordara desde dos planos. Uno para dilucidar qué pasó en la cancha, y determinar quiénes fueron los responsables. El otro, para indagar sobre la posible negligencia de aquellos funcionarios que debían controlar al club. La fiscal Mariela Coy tiene en la mira al presidente de Racing, Héctor Barilá, y quien alquilaba la cancha, Paulo Sandoval. Respecto al presunto incumplimiento de funcionarios públicos, el tema está en manos del fiscal Juan Peralta. Hasta el momento, su mirada apunta sobre Nicolás Murgiondo, el titular de Inspección General, y también sobre el intendente Ojeda.

La policía de Criminalística determinó que lo que provocó la descarga eléctrica que mató a Nico fue el mal funcionamiento de las columnas de alumbrado del campo de juego.

El caso

Los protagonistas

Héctor Rubén Barilá: es el presidente del club. Ya fue notificado de su imputación.

Paulo Sandoval: tenía la concesión de la cancha donde murió el joven. También fue notificado de su imputación . Según el abogado querellante, Gerardo Collado, “por acta de comisión figura que este hombre nativo de Valcheta pero residente en San Antonio abría, cobraba y cerraba la cancha. Se quedaba con el 50% del dinero. Su celular era el que figuraba escrito en el portón del club, para contactos por turnos de juego”.

Oscar Catriel: su situación no es tan complicada pero tiene un testimonio que sería clave. Explotaba la cancha de bochas y el bufet del club. Vivía con su pequeña hija en una dependencia interna del lugar. “Catriel dijo que el año pasado la municipalidad le clausuró la cancha de bochas, pero no ocurrió lo mismo con el resto del club. Contó que habló con el intendente Luis Ojeda y que éste le habría dicho ‘vos arrancá (a ofrecer de nuevo la cancha), pero mientras tanto arreglá las cosas’” afirmó el abogado querellante Gerardo Collado.

Nicolás Murgiondo: es el titular del área de inspección general del municipio. Al día siguiente de la muerte de Nico aseguró que la cancha de fútbol del club Racing funcionaba de modo “irregular, ilegal” porque “no hay habilitación o certificación provisoria o mucho menos definitiva firmada por mí, por el intendente o por el secretario de gobierno, que son las tres personas que firman un cartón de habilitación comercial”. Patricia Campos, la madre del adolescente, tiene otra versión. Ella relató qué días después de la primera marcha para pedir Justicia, el funcionario le mostró “un acta remitida el 14 de junio de 2016 al presidente del club, en la que él (Murgiondo) le anunciaba que ‘se está programando inspeccionar las instalaciones’ a los efectos de ‘verificar las medidas de seguridad e higiene’. Y solicitaba que el titular de la entidad se acercara ‘para acordar la fecha de inspección’”. “Me mostró el acta y me dijo que él quiso hacer las cosas bien pero no lo dejaron. No precisó quien fue el que no lo dejó. Pero se presume que alguien que estaría por encima de él” aseguró la mamá.

Luis Ojeda: el intendente de la localidad fue convocado por la justicia para ser interpelado por el rol de contralor que el municipio debía tener sobre las actividades que se realizaban en el club y el estado de sus instalaciones. No se presentó porque alegó que la ordenanza que habilita ese proceso “no está reglamentada”.

“Cables sueltos y sin aislar en una columna”

La fecha para la audiencia de formulación de cargos por la muerte de Nicolás Gutiérrez se conocerá en los próximos días. Ya fueron notificadas las dos personas que podrían quedar imputadas. Se trata de Héctor Rubén Barilá, que es el presidente del club Racing, y de Paulo Sandoval, que alquilaba la cancha donde se electrocutó el joven. Estas personas recibieron las notificaciones para que puedan definir su defensa antes de la audiencia. Por otra parte, la fiscal Mariela Coy relató que se descubrió “la fuente de la pérdida de corriente que llegó al alambrado del campo de juego”. Estaba en “una columna de alumbrado, donde había cables sueltos, sin aislar”. Este dato surgió de la última pericia realizada sobre la cancha, realizada el viernes 20 de abril. “El primer peritaje determinó la existencia de corriente eléctrica. Ahora había que precisar de dónde provenía la fuga, y pudimos hacerlo mediante esta nueva diligencia” agregó Coy.

San Antonio Oeste