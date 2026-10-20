En Viedma se busca recuperar un canal de los años 70 para llevar agua tratada al campo

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales se localiza en el kilómetro 14 de la R1, aproximadamente a 9 km de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Río Negro inició el proceso de expropiación de un terreno en Viedma para avanzar con la recuperación del Canal Chacarero, una obra construida en la década de 1970 que quedó abandonada.

El proyecto busca aprovechar esa infraestructura para distribuir agua tratada de la planta cloacal y ampliar las posibilidades de riego en la zona rural.

Más de seis hectáreas pasarán a manos de la provincia

La medida fue dispuesta por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), mediante la resolución 892, donde se declaró aprobada la expropiación del inmueble de 6,5 hectáreas, ubicado en Viedma a nombre de José Luis Barila.

Para acceder al terreno, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) deberá notificar e indemnizar a Barila, en base a la valuación de la Gerencia de Catastro, a la cual el organismo estima añadir un extra del 30% para conciliar.

De acuerdo a la publicación del Boletín provincial, en caso de no lograr un acuerdo, la Fiscalía de Estado podrá dar inicio al juicio para convertir el terreno en una infraestructura de utilidad pública que permita transportar el agua tratada hacia las áreas productivas cercanas.

Una obra de los años 70 que quedó abandonada

El Canal Chacarero, que se extiende en paralelo a la Ruta Provincial 1 con dirección a El Condór, fue construido en la década de 1970, en el marco de iniciativas para impulsar la producción en el Valle Inferior del río Negro.

Según explicó el DPA, la idea original era aprovechar las variaciones de las mareas para hacer circular el agua del río hacia terrenos productivos cercanos, pero el sistema no próspero.

Más tarde, se propuso un mecanismo de bombeo, pero resultó económicamente inviable, y la obra terminó abandonada por años, deteriorándose y afectando tanto la profundidad de la infraestructura como su capacidad hidráulica.

Pese al desgaste y acumulación de vegetación que dificulta la circulación del agua, el organismo señaló que el recorrido del canal se conserva, por lo que el objetivo es recuperar la trama que involucra a ocho terrenos y modernizarla.

¿Cómo se aprovechará el agua tratada?

El proyecto apunta a utilizar el canal para distribuir el agua tratada que genera la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Viedma, iniciando desde las zonas lindantes al recinto y continuando por el caudal. «Una vez que el agua llegue ahí, los terrenos aledaños por los que cruza podrán utilizar el recurso», señalaron desde el organismo hidrico.

En la actividad agrícola, el agua permitiría sumar riego complementario y diversificar cultivos. Mientras que para los productores ganaderos, podría servir para producir forraje y desarrollar otras actividades.

Además, el canal podría funcionar como drenaje natural de los sistemas de reúso que se instalen en la zona, reduciendo la dependencia de fuentes convencionales de agua.

Planta de líquidos cloacales en Viedma

La planta cloacal de la ciudad ocupa un predio de 136 hectáreas y cuenta con seis líneas de tratamiento, cada una formada por tres lagunas: primaria, secundaria y terciaria.

En esas etapas se separan los sólidos y se descompone la materia orgánica para reducir la carga contaminante del líquido. Una vez tratado, el efluente puede destinarse al riego agrícola y forestal si cumple con los requisitos de calidad y las condiciones ambientales correspondientes.

En este sentido, el proyecto del DPA para la recuperación del Canal Chacarero busca facilitar ese aprovechamiento para mejorar la infraestructura hídrica de la región, mientras se avanza con los pasos previos a la ejecución de las obras proyectadas.