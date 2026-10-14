Río Negro lanzó un plan para saldar deudas de riego: ¿quiénes pueden acceder?

El DPA aprobó un nuevo plan de pago para regularizar la deuda del canon de riego. Foto: Marcelo Ochoa

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) aprobó una resolución para que los productores de Río Negro que adeudan el canon de riego puedan acceder a un nuevo plan de pago online.

La medida se encuentra disponible hasta abril de 2027 y permite cancelar las obligaciones en hasta 12 cuotas para aquellos productores pertenecientes a consorcios adheridos a la Agencia de Recaudación Tributaria (ART).

¿Cuáles son los planes de pago?

El nuevo plan de pago permite cancelar la deuda de forma online, bajo tres modalidades que van de una sola cuota a planes de seis y doce pagos consecutivos.

La primera de ellas consiste en un pago único para regularizar toda la deuda incluida en el plan e incluye una reducción del 30% aplicada sobre los intereses resarcitorios.

La segunda modalidad establece un plan de pago de seis cuotas mensuales con una tasa equivalente al 83,33% de la vigente en la ART para deudas fiscales y la tercera que toma un valor del 100% de esa tasa con posibilidad de abonar hasta en 12 cuotas.

En este sentido, la tasa actual de interés vigente para deudas fiscales definida por la ART corresponde al 3%, por lo que un plan de pago en seis cuotas implicaría un interés aproximado del 2,5% mensual, mientras que en hasta doce cuotas un 3%.

¿Cómo funcionan los planes y qué necesito?

De acuerdo al intendente general de Riego del DPA, Gastón Guzzardi, los planes de pago se encuentran disponibles para todos aquellos productores cuyos consorcios se encuentren adheridos a la ART, por lo que uno de los objetivos es lograr la inserción de los que aún se encuentran fuera del sistema.

La adhesión exige tener actualizados los datos personales y fiscales ante la ART, informar una cuenta bancaria y cumplir con las validaciones del sistema de autogestión.

El trámite se realiza de manera online, con clave fiscal de ARCA, a través del servicio de la ART de Río Negro, en la opción «Planes de Pago – Autogestión de Planes de Pago».

En cuanto a los pagos, la primera cuota deberá abonarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la formalización del plan. Mientras que, en caso de elegir cuotas, los siguientes pagos vencerán el día 20 de cada mes, o el próximo día hábil si el mismo coincide con un feriado.

¿Qué pasa si el productor deja de pagar?

Una de las condiciones para mantener el beneficio es la obligatoriedad de los pagos, puesto que la falta de una sola cuota o el pago parcial de la misma, provoca la caducidad automática del plan.

En este sentido, Guzzardi explicó que la exigencia busca evitar inconvenientes registrados anteriormente, donde algunos productores regularizaban su situación para recuperar el servicio de riego, pero dejaban de pagar el convenio después de la segunda o tercera cuota.

«El canon de riego se factura de manera bimestral. El Código de Aguas de Río Negro, Ley 2952, contempla la posibilidad de interrumpir el suministro cuando se acumulan dos períodos consecutivos impagos o tres alternados», señaló el representante del DPA.

Más de 3.000 usuarios ya pagan a través de la ART

Según los datos aportados por el entrevistado, Río Negro tiene alrededor de 13.000 usuarios de riego, de los cuales más de 3.000 forman parte de consorcios o sistemas de riego que se encuentran incorporados al sistema de cobro de la ART.

Entre los sistemas incorporados se encuentran los consorcios de Chimpay, Alto Valle, Cinco Saltos, Valle inferior, Idevi (Viedma) y Salto Andersen en Río Colorado.

A los cuales se suman los distritos de riego administrados por el DPA, que no funcionan como consorcios y se ubican esencialmente en las regiones de Conesa, Margen Norte y Valcheta.

El Alto Valle y los consorcios que aún no adhieren

De acuerdo a Guzzardi, hay 19 consorcios que aún no están adheridos en Río Negro. Entre ellos se encuentran los del Alto Valle, que incluyen Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Roca, Cervantes, Ingeniero Huergo, Villa Regina, Campo Grande y Valle Azul, seguidos por los de Valle Medio, correspondientes a Los Pioneros, Dr. Raúl Paz y Canal VI.

En este sentido, aproximadamente el 25% de los productores se encuentran incorporados actualmente al sistema, mientras que el 75% restante forma parte de consorcios que todavía gestionan directamente la facturación y el cobro a sus usuarios.

En el Alto Valle, por ejemplo, el detalle aportado por el departamento de agua provincial revela que de las 58.572 hectáreas empadronadas en la zona, solo el 7% se encuentran incorporadas al consorcio de Cinco Saltos, siendo el único que cobra a través de la ART.

En relación a los valores adeudados, el entrevistado indicó que la información se encuentra distribuida entre el área comercial del DPA, la ART y los propios consorcios, que continúan gestionando sus cobros por fuera de la agencia, por lo que pronto se tendrá un reporte actualizado de la deuda en su conjunto.

La resolución estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 inclusive, con posibilidad de prórroga mediante otro acto administrativo. El objetivo es ofrecer una vía para regularizar las obligaciones de los usuarios que ya están bajo el sistema de cobro de la ART.