Encontraron jeringas y tubos de ensayo con sangre tirados en Vista Alegre 

Ayer un vecino de la localidad difundió un vídeo a través de sus redes sociales donde muestra una gran cantidad de residuos patológicos tirados en un basurero. Hace unos días el mismo vecino presentó en Buenos Aires el reclamo, que lleva más de cinco años, por la quema de basura a cielo abierto.

Mercedes Rosas, otra vecina de Vista Alegre, dialogó con radio Cumbre y explicó este hallazgo que les preocupa a todos los ciudadanos, debido al peligro que conlleva encontrarse con este tipo de residuos, que tienen que ser desechados de otra manera. “Es alevoso la cantidad de tubos de ensayo con sangre, la cantidad de jeringas, la cantidad de residuos patológicos. Los tiran como si fuera un horno pirolítico”

La mujer cuestionó la presencia de estos elementos y aseguró que fue muy shockeante para los vecinos. También consideró que el problema es que la Municipalidad lo permite y que las personas que arrojan estos residuos se aprovechan de eso. “Los ciudadanos tenemos que aguantar esto” aseguró preocupada porque alguien pueda agarrar alguno de estos elementos, sin saber la gravedad de hacerlo.

Además, hizo hincapié en que no cualquier persona puede levantar estos elementos, a pesar que los tubos se encuentran sin roturas, ya que tiene sangre y no se sabe qué puede contener. La vecina mencionó que se iba a enviar la información al ministerio de medioambiente de la Nación, ya que desde el municipio no obtienen respuestas. También consideró que este problema debería ser abordado por el ministerio de salud provincial.

En el vídeo difundido por el vecino que encontró estos residuos, se puede ver la gran cantidad de elementos arrojados y cómo tiene que sacar a un perro del lugar para evitar que se lastime con alguno.

En Neuquén, también tiran jeringas

Este problema no sólo afecta a los vecinos de Vista Alegre, ya que en el sector La Estrella en el oeste de la ciudad de Neuquén también encontraron jeringas tiradas en un contenedor que está en una plaza.

Belén, una vecina del lugar, detalló este hecho con radio Lu5 que ocurre sobre una plaza ubicada en cercanías a la intersección de calle Novella y Tricao Malal, un sector que pertenece al barrio Villa Ceferino.

La mujer explicó que son personas ajenas al barrio, que llegan en vehículos en horas de la madrugada para arrojar todo tipo de residuos. “Estamos muy abandonados luchando día a día que tiran basura, perros muertos, el otro día tiraron jeringas”