“Es fundamental ampliar el acceso a la formación en datos y programación»: Río Negro y una formación estratégica junto a la UBA

Objetivo: preparar a rionegrinos para los empleos del futuro en una provincia que cambia al ritmo de la tecnología.

En una provincia donde la matriz productiva se redefine a la velocidad de un algoritmo, la formación en tecnología dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. Con esa premisa, el Gobierno de Río Negro y la Universidad de Buenos Aires impulsan la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Ciencias de Datos, una propuesta que busca formar a los primeros profesionales capaces de interpretar, modelar y transformar la información en decisiones concretas.

La Secretaria de Enlace con Universidades, Daiana Neri, abrió la jornada y destacó la importancia de estas iniciativas formativas: “La provincia necesita que los jóvenes sean protagonistas del cambio. La ciencia y la programación son herramientas fundamentales para construir soberanía y generar oportunidades”, dijo.

“Todo lo que viene tiene que ver con la tecnología, con los datos, con la programación. Lo que ustedes están aprendiendo hoy tiene que ver directamente con el mundo que se está formando”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck durante una jornada con los estudiantes que cursan la diplomatura en Jacobacci, San Antonio Oeste y Cipolletti. Son más de sesenta rionegrinos que, dos veces por semana, asisten a clases dictadas por profesores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Anticipan que se trabajará para ampliar la llegada de esta propuesta formativa.

Durante la presentación, los alumnos exhibieron sus proyectos en una “feria de bots”: un grupo de Jacobacci mostró un asistente virtual para gestionar turnos en el hospital local, otros, sorprendieron con un bot de la AIC sobre eventos meteorológicos, un bot de turismo para San Antonio y un grupo presentó un sistema de análisis de datos sobre pozos petroleros de la Cuenca Neuquina. “Las regiones del oeste, Cipolletti y San Antonio están a las puertas de un cambio profundo en su economía y su empleo. Son lugares que empiezan a vincularse con el mundo de otra manera”, afirmó Weretilneck tras escuchar las exposiciones.

Desde la UBA, la coordinadora académica por la Facultad de Exactas, Lucía Pedraza, destacó el valor de llevar la ciencia a los territorios. “Es fundamental ampliar el acceso a la formación en datos y programación. Queremos que en toda la Argentina haya personas capacitadas para analizar qué producimos, qué hacemos y qué necesitamos”, explicó. Recordó que la universidad creó la Licenciatura en Ciencia de Datos en 2021 y que esta diplomatura, lanzada en 2023, “fue pensada para dictarse fuera del ámbito metropolitano, con modalidad presencial y trabajo conjunto con las comunidades locales”.

El gobernador también vinculó la formación tecnológica con los cambios estructurales que atraviesan distintas zonas de Río Negro. Mencionó el avance del proyecto minero Calcatreu, en la región sur, con más de 180 trabajadores incorporados, y la transformación del Golfo San Matías, que “dejará de ser solo turístico y pesquero, y será un punto de conexión internacional con la exportación de petróleo desde Sierra Grande y el futuro puerto de GNL en Punta Colorada”.

La diplomatura, impulsada por Exactas desde hace más de una década, tuvo 14 ediciones en municipios bonaerenses y es la primera vez que se implementa fuera de esa jurisdicción.

Weretilneck subrayó el rol de los jóvenes en ese escenario: “Pasamos de lo analógico a la inteligencia artificial en apenas 30 años. Las sociedades que se preparen serán las que tengan futuro. Quedarse diez años atrás es quedarse fuera del sistema”, advirtió.

El ministro de Modernización, Milton Dumrauf, sumó datos del Foro Económico Mundial de Davos, que proyecta que el 22% de los empleos actuales desaparecerán hacia 2030, pero surgirán 170 millones nuevos. “Los más demandados estarán vinculados con la inteligencia artificial, el manejo de datos y la ciberseguridad”, señaló. Y agregó: “La transformación digital ya no es una opción, es una necesidad estratégica para sobrevivir”.

Dumrauf recordó que la provincia creó una Secretaría de Enlace con las Universidades para diseñar capacitaciones adaptadas al territorio. “No es casual que esta diplomatura se dicte en la Secretaría de Energía y Ambiente. Los proyectos estratégicos, energía, hidrocarburos, minería, necesitan profesionales capaces de manejar bases de datos y generar información para la toma de decisiones”, explicó.

La docente de la UBA cerró el encuentro con una reflexión que sintetiza el espíritu del proyecto: “En un momento tan complejo para la ciencia y la educación, es fundamental seguir apostando por construir más educación pública y más ciencia pública”.