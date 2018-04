Eso que brilla (a veces) es arte

P- ¿Cómo empezaste con la actuación?

R- Empecé en el 1994. Estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes. Me recibí de actriz y profesora de teatro. Siempre estuve en constante formación, el teatro te lleva a eso, a querer saber más. Cuando entré a estudiar a Bellas Artes también me sumé a un taller de teatro que dictaba Raúl Toscani y ahí tuve un acercamiento más directo al hacer teatral. Después, mi hermano abrió un bar que se llamó Mandinga, y ahí con varios compañeros que estábamos juntos en la carrera de teatro armamos un grupo que se llamó Los Mandingas y hacíamos intervenciones con una impronta fuerte de la Fura Dels Baus, De La Guarda, y jugamos un poco a soñar ser ellos en las noches en el bar. Fui actriz de gran parte de los directores de la zona.

P- ¿Y ahora?

R- En la actualidad, estoy más en ese doble rol: dramaturga y directora. Relajando un poco a la Ely actriz, si se puede decir que relajo alguna vez. Estoy en el rol de directora y escribiendo también bastante, dirigiendo mi última obra que se llama “Esa Casa o Hyde Park’s House”, que estreno en mayo y retomamos ensayos de “Despertame cuando tu mamá se vaya”, con la que volvemos en junio y sumamos ensayos de la segunda parte de mi obra infantil “De campamentos, cuentos, brujas y algo más”.

P- ¿Cuáles son los directores con los que te gustaría compartir obras en la zona?

R- Una busca siempre directores con los que tiene mayor afinidad porque le gustan sus obras, o sus formas. Podría decir que volvería a trabajar con Sebastián Fanello, me sumé a sus seminarios, y siento que es grande el crecimiento que experimento cuando me convoca y soy parte de sus obras. Con Gustavo Lioy llevamos muchos años trabajando juntos en la escena, me conoce y yo a él.

P- ¿Cuál es tu actividad preferida dentro del arte?

R- En la actualidad, estoy disfrutando mucho de escribir y poder dirigir lo que escribo, siento que me hace crecer como actriz y también dar clases. Con el tiempo pasó que sentía que se me apagaba una llama, que volvió gracias a correrme un ratito del escenario para buscar nuevas herramientas, formas para seguir enamorándome del teatro.

P- ¿Por dónde pasa tu tiempo en estos días?

R- Estoy ensayando “Esa Casa o Hyde Park’s House”. Una obra que nace de una revista de decoración: me senté a relajar y no pensar en nada y nacieron estos personajes que son parte de “Esa Casa”: Richard, un seductor que invita a ver todo su hogar; Lidia, una artista plástica atormentada por una competencia tal vez inexistente con Marta Minujin; y dos mucamas que son Kate y Susan que intentan seguirle el juego a estos dueños de la casa, pero se pierden en el lujo y en la red de aparentar lo que no es.

Una frase sintetiza esta obra que es “No todo lo que brilla es oro, a veces, es arte”. Además de estar ensayando, me entreno mucho, siento que hay algo en cada entrenamiento que suma a lo que quiero encontrar como actriz, entrenamientos intensos de boxeo y kickboxing, si me queda un ratito pinto y toco el bajo... Estoy convencida de que necesito más herramientas para contar todo lo que tengo adentro, volver a ser un juglar, estoy en eso.