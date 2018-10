Eugenia representa a Cutral Co en Mar del Plata

Eugenia Sandoval aprendió a leer a los 4 años y desde entonces se familiarizó con las letras. Años después empezó a combinar su gusto por la lectura con la escritura. Hoy tiene 13 y es la autora de un cuento con el que participará en Mar del Plata, representando a la provincia en los Juegos Evita 2019.

“Empecé a escribir por la escuela y después se volvió hábito pero con exactitud, lo hago desde hace unos tres años”, menciona.

A la hora de las preferencias explica que opta por “los cuentos o relatos fantásticos”. Y en ese camino de lectura menciona que a pesar de que lee “un poco de todo”, mayormente se vuelca y se apasiona con los relatos fantásticos como “Harry Potter” y “ese tipo de cosas, que le den un toque de sentido a la vida”, apunta.

Es por eso que una de sus escritoras favoritas es Joanne Rowling -JK Rowling- pero también conoce y disfruta de textos de Mario Benedetti y el autor chileno Pablo Neruda.

Combina su gusto por la escritura con las obligaciones escolares; por esta razón es que aprovecha un momento libre y se vuelca a redactar algo. “Lo hago, en cualquier momento, cuando tengo un segundito”, explica.

El cuento con el que resultó ganadora en la categoría Sub 15 y se denomina “Esquizofrenia, virtud o infierno”. “Lo escribí por una tarea que nos dieron en el colegio, para hacer un cuento realista y busqué algo que incluya tanto el realismo como la fantasía y que es la esquizofrenia”, menciona.

A lo largo de tres meses logró terminarlo. “Fue ese tiempo, entre que lo arreglaba y corregía y ahí lo terminé”, sostiene.

Los primeros en ver su producción fueron sus padres. “Mi mamá no me creía y fue al curso, a la escuela, para ver si me había ayudado la profesora a escribir. Y le dijeron que no porque era una tarea de casa”, cuenta.

Ahora, mientras espera la participación y el viaje a Mar del Plata donde se desarrollará la instancia nacional de los Juegos Evita 2019, relata que está “muy contenta y muy bien, pero con muchos nervios también”. Y está abocada a escribir una historia sobre la epilepsia.