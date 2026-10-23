Evacuación aérea: trasladaron cinco pacientes a Neuquén aislados por el temporal en Rincón de los Sauces

El temporal de lluvia que azota a la región volvió a dejar aislada a la localidad de Rincón de los Sauces tras el desborde del arroyo Carranza y la rotura de la Ruta Provincial 5. Ante la imposibilidad de realizar traslados por vía terrestre, se desplegó un operativo aéreo de emergencia para evacuar a cinco pacientes hacia la capital neuquina.

«Rincón de los Sauces es el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia», advirtió la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna. Frente a este escenario, la Provincia de Neuquén coordina sobrevuelos en helicóptero sobre sectores rurales para evaluar los daños y anticiparse a nuevas complicaciones. Las precipitaciones también afectaron a Añelo, Chos Malal, Las Lajas, Zapala, Piedra del Águila, Picún Leufú y diversos parajes.

En el caso del arroyo Carranza, la crecida del caudal provocó severas roturas en la infraestructura del cruce y arrastró materiales destinados a la construcción de un nuevo puente.

El operativo aéreo para trasladar de Rincón de los Sauces a Neuquén

La respuesta médica demandó una logística compleja. Por decisión del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, la organización gremial y la mutual Meopp contrataron una aeronave en Mendoza. Como las condiciones meteorológicas impedían volar la ruta habitual desde Buenos Aires hacia Neuquén, la tripulación aprovechó una ventana climática desde la provincia vecina para aterrizar en la localidad petrolera.

Entre los trasladados se encuentran cuatro personas que requieren hemodiálisis urgente —dos correspondientes al sistema de Salud Pública, una a PAMI y una con obra social— y un paciente en estado crítico que permanecía en terapia intensiva. Todos ya se encuentran en Neuquén.

El director de la Clínica y Maternidad Eva Perón, Germán Heit Milesi, detalló que la interrupción de las carreteras dejó a estas personas sin posibilidad alguna de llegar a los centros de tratamiento. “Esto es una gestión realizada íntegramente por el sindicato para colaborar con la provincia, con el hospital público y, obviamente, con las necesidades de la propia clínica”, destacó.

En la maniobra participaron el equipo de emergencias de Meopp, el personal del Centro de Emergencias y Derivaciones de Neuquén y las unidades de terapia intensiva móvil (UTIM) de la organización sindical, en coordinación constante con Defensa Civil. El día anterior, estas mismas unidades de rescate habían asistido a cuatro personas en la zona anegada de Carranza.

Desde el ministerio de Salud Pública agradecieron las gestiones y garantizaron el alojamiento de los pacientes en un hotel capitalino hasta el 31 de octubre, garantizando la continuidad de sus sesiones de diálisis hasta que las rutas permitan el regreso a sus hogares.