Femicidio de Catalina: «Le falló su mente», aseguró la madre de Néstor Soto, el joven de Bariloche

La madre del joven de Bariloche, Néstor Soto, imputado por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba, habló por primera vez del crimen. Entre sus declaraciones la mujer aseguró que su hijo «no tenía una obsesión» con la joven influencer de 21 años y sostuvo que el crimen fue a raíz de la «salud mental» de Soto.

El femicidio de Catalina Gutiérrez generó gran conmoción tanto en Córdoba como a nivel nacional. La joven estudiante de arquitectura murió el 17 de julio en manos de quién era su amigo y compañero de facultad, Néstor Soto.

Soto, que más tarde se supo era oriundo de Bariloche, fue declarado culpable por homicidio calificado por alevosía y violencia de género, cargos que podrían condenarlo a prisión perpetua, y desde entonces se encuentra detenido.

A casi cinco meses del crimen de Cata, la madre de Néstor, Jeanette Soto, eligió hablar con los medios para compartir su perspectiva de lo ocurrido. La mujer en una entrevista con El Doce TV, expresó: «Estamos atravesando un momento espantoso, horrible. Néstor es un chico que todo el mundo quiere, nadie se lo esperaba. Estamos viviendo un infierno. Estamos muertos en vida«.

Entre sus declaraciones, resaltó que su hijo estaba atravesando un mal momento en cuanto a salud mental y aseguró: «Esto que le pasó a Néstor le pudo haber pasado a cualquiera, hombre o mujer. Néstor la estaba pasando mal. La salud mental es muy preocupante. No se le pone un foco y menos a los hombres».

La madre de Néstor Soto, el joven de Bariloche, aseguró que no se trató de una obsesión

Jeanette Soto habló sobre la relación entre Néstor y Catalina antes de que todo sucediera. En este sentido aseguró que siempre hubo una amistad y que «Cata era una amiga más».

«No había eso que quieren imponer de que había otro tipo de relación. En las pericias de WhatsApp se puede comprobar. Más que amigos no eran. No existe un enamoramiento. No existe una obsesión«, reiteró. Para la madre de Soto, el crimen no fue por odio y tampoco era contra Catalina: «Lamentablemente, ella estaba en ese lugar y momento, pero podía haber sido cualquiera, porque le falló su mente»

Mientras continuaba el diálogo con El Doce TV la mujer rompió en llanto y expresó su culpa porque todo terminara con la muerte de la joven de 21 años. «Yo lamento horrores lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Me siento muy culpable, me siento muy responsable«.

Y finalmente agregó: «soy consciente de que mi hijo va a estar años en la cárcel. No nos va a alcanzar la vida entera para pedirle perdón a la familia de Catalina«.