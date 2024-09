Fernández Oro y su historia: la reconstrucción de una docente y el sueño de un archivo

La difusión de la valiosa historia de Fernández Oro, el de las calles tranquilas, quedó postergada por demasiado tiempo, a pesar de sus 93 años cumplidos en mayo. Por eso ahora se intenta revertir esta tendencia.

El silencio respecto a su trayectoria, las voces de sus pioneros y la magia de sus inicios se nota en las pocas publicaciones que circulan y que no exceden el breve repaso de las primeras fechas y de algunos matices de sus comienzos. Sólo un libro es el que se repite en las recomendaciones para conocer más: “Juntando recuerdos en Oro”, escrito por el grupo que encabezó Andreas Doeswijk, con la edición en 1998 de Educo desde la UNCo, el municipio y REUN (Red de Editoriales de Universidades Nacionales). Por eso llamó la atención cuando Adriana Pérez empezó a ponerle voz, rostro y conocimientos a una serie de reels que compartió el gobierno local en Facebook, para traer el pasado al presente e invitar a los más jóvenes a conocerlo.

La avenida Cipolletti, frente al predio ferroviario, en otro tiempo. Foto: Archivo Diario Río Negro.



***

Antigua sede del Banco Provincia de Río Negro, en Fernández Oro. Foto: Archivo Diario Rio Negro.

***

Docente jubilada y creadora hace mucho del escudo orense, esta vecina es hoy una de las convocadas por el Museo Estación Cultural (MEC), para hacer crecer esa vocación que comparte con otros tantos: la de reconstruir el camino andado. “Me parieron en Cipolletti porque acá no había hospital ni clínica todavía, pero soy de Oro, tengo 58 años, por lo tanto, hace 58 años que vivo acá”, contó con simpatía Adriana en diálogo con RÍO NEGRO.

“Siempre me interesó conocer la historia de mi familia y tengo muchos objetos antigüos, cartas, fotos, etc. heredadas de mis abuelos. Mi padre, Julio Séptimo Pérez, fue intendente aquí en tres oportunidades y también me transmitió el amor por el pueblo”, relató la investigadora, para compartir la fuente de su afición.

El pueblo que la vio ejercer en el aula y caminar sus calles fue conocido como “Kilómetro 1181”, “Paraje 1181” ó “El 81”, a secas, en esos años en que la punta de rieles había pasado de largo, directamente hasta la margen norte de la Confluencia, actual Cipolletti.

Muchas controversias acompañan a las fechas y a los nombres del lugar, como ha ocurrido en otros tantos sitios. Estos dilemas evidencian la importancia de preservar los documentos escritos, pero también la idea de que la historia no es lineal ni se escribe desde una sola postura. De hecho, la Guía Comercial del Ferrocarril, editada en 1931, distingue dentro del valle rionegrino a ambas denominaciones: “Estación General Fernández Oro” y por otro lado a la “Estación Km. 1181”.

La parroquia Santa María Goretti – Foto: Archivo Diario Rio Negro.

***

La sede policial, Subcomisaría 26° en otro tiempo. Foto: Archivo Diario Rio Negro.

Lo que ayuda a destrabar la inquietud es el rescate de quiénes fueron esos primeros pobladores que allí figuraban, y que ubican a la actual urbanización en la segunda opción: el Almacén de los hermanos Kossman, por ejemplo, sede también de la Estafeta de Correos. J. Cardoso Luna era el jefe en esa parada del tren, inaugurada en 1928, frente a un incipiente caserío que para esos años contaba con “teléfono local, con alcance Neuquén – Villa Regina” y el servicio de “un surtidor de nafta”.

Para unificar criterios en una senda común, se tomó como fecha fundacional el 19 de mayo de 1931, primer día después de la decisión de la Dirección General de Ferrocarriles, que bautizó a la Estación, 24 horas antes, en memoria de ese general de nombre Manuel, que participó de la Campaña al Desierto. A él se le cedieron las tierras despojadas en los alrededores, incluso hasta Cinco Saltos y que después fue vendiendo a los primeros terratenientes.

Escuela 40 en la zona rural – Foto: Archivo Diario Rio Negro.

***

Foto: Archivo Diario Rio Negro.

***

Este formalismo del bautismo, contó Adriana, se firmó mucho después del arribo de inmigrantes italianos y españoles, que ya se habían instalado desde el 1900, para trabajar en los cultivos de los que era la Colonia “Santa Lucía”, donde hoy todavía perdura la primera Escuela Rural N°40 (calle Río Iguazú antes de la Ruta 22) con sus dos ubicaciones, la original en ruinas y la que se utiliza actualmente.

Desde entonces, el ejido tuvo una vida rural por años ostentando la mayoría poblacional, frente a un núcleo urbano que se gestó recién desde la década del ‘20, pero que compartían sólo 274 habitantes para los años ‘50. La infraestructura edilicia y algunos servicios empezaron a destacarse en los ‘60, con la iglesia, la subcomisaría y el centro de salud, junto al ascenso al rango de “Municipio”. Así, llegaron nuevos vecinos en los ‘70 y de produjo el éxodo desde las chacras al pueblo, a mediados de los ‘80. En los ‘90 y con las privatizaciones se temió el cierre de muchos espacios esenciales, pero eso no detuvo a Fernández Oro, que empezó a ser elegida por vecinos de las ciudades aledañas, para el desarrollo inmobiliario.

Hoy, con esa antigua estación recuperada y el equipo del MEC activo, a cargo de Darío Piuma y otros ocho integrantes, buscan armar comisiones de trabajo para las tareas del Archivo Digital: documentación, escaneo, digitalización y entrevistas, desde el edificio histórico, a la vera de la Ruta 65. Ya cuentan con material fotográfico y algunos objetos, por lo que apelarán a la memoria de antiguos pobladores, para frenar el olvido.

Foto: Archivo Diario Rio Negro.

***