Finde XXL: ¿El 30 de abril se trabaja?

Se acerca el feriado del 1 de mayo y para quienes tenían dudas sobre si el próximo 30 de abril se trabaja, es día no laborable o feriado les contamos que se trata de un día no laborable, eso quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no.

En caso de ser trabajado, se paga como un día normal sin generar ningún adicional al igual que si la decisión es que los empleados no trabajen se abonará también como día normal dentro de la liquidación mensual.

Para el martes 1 de mayo rige la norma convencional aplicada a feriados y es para todos los trabajadores, aunque en muchas áreas productivas se trabaja igual. En esos casos el empleador debe pagar el doble la jornada trabajada.