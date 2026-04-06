Un nuevo actor de la energía solar chilena desembarca en Argentina

La empresa cuenta con más de 700 proyectos ejecutados en la región. Foto gentileza.

La empresa chilena Solcor continúa su expansión en América Latina y anunció oficialmente su llegada a la Argentina. Este movimiento representa un paso clave para consolidar su presencia regional en el desarrollo de energías renovables, tras cuatro años de operación exitosa en Colombia y un liderazgo marcado en su país de origen.

Fundada por los emprendedores belgas Alexander Decock y Steven van Cauwenberge, la firma impulsa el concepto de empresas “prosumidoras”: organizaciones capaces de producir y consumir su propia energía mediante la instalación de paneles solares en sus propias instalaciones (techos, suelos o estacionamientos).

Uno de los pilares que ha permitido a la empresa capturar cerca del 30% del mercado de autoconsumo solar B2B en Chile es su esquema de financiamiento ESCO. Este sistema permite a las empresas acceder a la tecnología fotovoltaica sin realizar la inversión inicial, la cual es cubierta por Solcor, facilitando la transición energética de grandes consumidores.

Con más de 700 proyectos ejecutados en la región, la compañía ya dio su primer paso en territorio argentino. Su primer hito local fue el desarrollo de un proyecto solar en un establecimiento olivícola en la provincia de Mendoza.

Actualmente, la firma ya trabaja con gigantes como Cencosud, Mall Plaza y CCU. “Nuestra oferta de valor se enfoca en organizaciones que necesitan energía para su funcionamiento diario, ayudándolas a reducir costos y su huella de carbono”, explicó Alexander Decock, cofundador de la empresa.

El desembarco se produce en un contexto de alta demanda de soluciones sostenibles ante la crisis climática y la necesidad de optimizar costos operativos. Además de la eficiencia energética, Solcor mantiene un compromiso ambiental activo a través de su alianza con la Fundación Reforestemos, vinculando cada instalación solar con la plantación de árboles nativos.

Con esta estrategia, la firma busca posicionarse como un actor central en la generación distribuida de Argentina, promoviendo una mayor autonomía energética para los sectores productivos del país.