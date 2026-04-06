Menos recursos: cayó por segundo mes consecutivo la coparticipación a municipios de Neuquén

La capital perdió unos 3.000 millones de pesos respecto de lo que había ingresado en enero. Foto: Cecilia Maletti.

Los municipios de Neuquén enfrentaron por segundo mes consecutivo del 2026 una caída en los recursos que reciben por la coparticipación automática, tras una menor recaudación de impuestos provinciales y de los envíos que provienen del gobierno nacional.

El gobierno de Rolando Figueroa transfirió en marzo un 3,3% menos a las 29 ciudades incluidas en la ley 2148 de lo que había repartido en febrero, que ya había experimentado un retroceso respecto a enero del 8,4%. En números, representó respecto del primer mes del año de 8.000 millones de pesos.

Estos recursos son clave para la mayoría de los municipios, pues dependen de ellos para el pago de los sueldos municipales. En el caso de otras ciudades con mayores niveles de recaudación de tasas propias, como Neuquén o Cutral Co, el impacto es menor, aunque igual resiente los ingresos de sus comunas.

La Provincia transfiere de forma automática, y por un coeficiente de distribución fijado en la ley de 1995, el 15% de lo que ingresa en Neuquén por la recaudación de tributos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal y las regalías hidrocarburíferas (petróleo y gas).

El municipio que recibe la mayor porción es Neuquén capital, que tiene un índice de distribución del 0,3503. En el otro extremo está Bajada del Agrio, con el 0,0043.

Según los datos publicados por el ministerio de Economía, los recursos coparticipables a distribuir por la Provincia en enero fueron 68.810 millones de pesos de los cuales el 47% correspondieron a regalías, el 38% a la recaudación propia y el porcentaje restante a los envíos nacionales.

En febrero, en cambio, los recursos a distribuir tuvieron una caída superior al 8% y alcanzaron solamente los 63.026 millones de pesos. ¿Qué ocurrió? Si bien las regalías se mantuvieron constantes respecto del primer mes del año, ingresó menos dinero por los otros dos conceptos, algo que se repitió en marzo.

El tercer mes del 2026, los recursos de coparticipación a distribuir en las ciudades cayeron a 60.944 millones de pesos, un 3,3% menos en la comparación mensual. En este caso, las tres fuentes de recursos de la provincia, incluyendo las regalías hidrocarburíferas, experimentaron una disminución.

Cuánto perdieron las principales ciudades

A Neuquén capital, que es el único municipio que no recibe descuentos de su coparticipación, esta baja le implicó una pérdida de 2.000 millones de pesos en febrero y de 3.000 millones en marzo.

El resto de las ciudades tienen detracciones en su coparticipación bruta porque la provincia cobra de allí saldos por aportes previsionales del ISSN, deudas con EPEN, aportes reintegrables, entre otros conceptos.

Entre las ciudades más grandes, Plottier perdió en marzo, en comparación con lo que había recibido en enero, 363 millones de pesos, cifra similar a San Martín de los Andes. Centenario tuvo un retroceso de 800 millones de pesos, mientras que Zapala recibió 511 millones de pesos menos.