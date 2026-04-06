Con condiciones, aprueban un aporte a Cormine para pagar sueldos de los exmineros de Andacollo

Cormine debe rendir cuentas de su estado patrimonial para cobrar el aporte. Foto: Oscar Livera.

La Corporación Minera del Neuquén (Cormine) SEP recibió del gobierno provincial casi 355 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable para financiar el pago de sueldos de los extrabajadores de Andacollo Gold, la empresa que concesionaba la mina de Andacollo hasta su abandono en 2015.

A través del decreto 455/2026 firmado el 31 de marzo, el gobernador Rolando Figueroa le otorgó a la empresa estatal un aporte de 354.930.331 pesos destinado a solventar gastos de funcionamiento para el período entre abril y junio de este año.

El gobierno le había autorizado un pago similar, de 308 millones de pesos, para gastos de funcionamiento por el primer trimestre del año.

Según se explicó en los considerandos de la norma, los gastos “se derivan de las Actas Acuerdo de fechas 16 de abril de 2015 y 21 de abril de 2016, suscriptas entre las autoridades del gobierno Provincial y representantes de los/as trabajadores/as afectados/as al Proyecto Minero Andacollo”.

Ese compromiso implicó que Cormine se haga cargo del pago de los salarios del personal de la exconcesionaria Minera Andacollo Gold SA (MAGSA) “en idénticas condiciones a las preestablecidas”.

Esa empresa fue la que operó el yacimiento de oro hasta su abandono en 2015, sin haber pagado salarios ni indemnizaciones. En 2018 se declaró su quiebra en un juzgado comercial.

La provincia volvió a licitar el proyecto minero en 2016 y le otorgó su usufructo a Trident Southern Explorations SRL, firma que repitió la historia: dejó la producción, ingresó en concurso de acreedores y el año pasado se declaró su quiebra.

Las condiciones a Cormine para cobrar

El decreto que firmó Rolando Figueroa para autorizar el pago añadió como condición previa que Cormine informe a la secretaría de Hacienda un estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de flujo de fondos.

También facultó a la secretaría de Carola Pogliano a “requerir un mayor detalle en caso de que lo considere necesario”.

Con la asunción del gobierno en diciembre del 2023, desplazaron al anterior presidente de Cormine, Martín Irigoyen, quien fue reemplazado por el abogado Mariano Brillo.