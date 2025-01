Hallazgo del mosquito del dengue en Roca: «Como todavía no se ve una gran cantidad, no hay concientización de la población»

A partir de la confirmación de la presencia del mosquito Aedes aegyptis, transmisor de la enfermedad del dengue, en Roca, el coordinador de Salud Ambiental del Alto Valle Oeste, Omar Orellana, insistió en la necesidad de investigar la situación en cada localidad, reforzar la vigilancia y tomar las acciones necesarias.

Mencionó que, el año pasado, 90 rionegrinos que viajaron al exterior o al norte del país regresaron enfermos a la provincia. De ese total, 30 era de Cipolletti.

«Esas personas que vienen con la enfermedad pueden ser picadas por los mosquitos que andan dando vueltas y adquieren el virus del dengue. De esa forma, podríamos tener casos autóctonos. Gracias a Dios, por el trabajo que estamos haciendo, no hemos tenido casos autóctonos», mencionó el especialista a RADIO RIO NEGRO.

Orellana dijo que los mosquitos pueden aparecer de distintas formas: «A través del transporte, por ejemplo. Por eso, se trabaja en conjunto con Neuquén. Estamos muy cerca y hay empresas de trasporte, colectivos, camiones, la gente se transporta en vehículos».

Reclacó que el Aedes aegyptis «vuela muy poco. «Nació en un lugar y no se mueve más de 100 metros a la redonda. Se han encontrado saltos de 600 metros, cuando no tiene comida. Desde el 2009 hasta acá han habido hallazgos y luego, se han negativizado esos lugares. En Neuquén, por ejemplo, se lo encontró y al tiempo, ya no. En San Antonio Oeste apareció en una gomería, pero últimamente no se lo detectó», señaló y recomendó prestar atención a Río Colorado o Catriel que están cercanas a La Pampa y 25 de Mayo, zonas donde han habido registros de mosquitos. «Entonces, ¿puede saltar? En cualquier momento, podría saltar», dijo Orellana.

Mencionó que en Cipolletti, por ejemplo, «hace dos años que se registra la presencia del mosquito transmisor del dengue». «En el barrio Manzanar no hay deficiencias estructurales. Pero tenemos muchas piletas que, durante muchos meses, no se usan. Por mantenimiento deben quedar con agua para que no se parta ni se rompa y ahí, los mosquitos pueden proliferar. Tienen humedad, follaje, es un ambiente ideal», advirtió.

Dijo que, en muchas ocasiones, no quedan «bien tapadas, de modo que el mosquito tiene ingreso y puede ser un reservorio de huevos. Un huevo de Aedes puede permanecer un año sin eclosionar. Lo cierto es que las piletas que no se usan son un problema si no reciben un tratamiento. Hay un producto BTI que elimina larvas».

Otro riesgo, acotó, son las canaletas que, muchas veces tienen agua, tierra y hojas. Acumulan basura pero habitualmente no se limpian. El huevo del mosquito también puede proliferar en esos sectores.

Comentó que en Buenos Aires, la reproducción de los mosquitos ocurre dentro de las viviendas. «Todavía, nosotros no lo tenemos, pero hay que ir evaluando las casas y los patios. Según la última estadística de control de focos, solo pudimos ingresar a 23 viviendas de 106 sin poder dar con algún criadero. Es difícil que la gente te deje entrar. Hay mucha resistencia y como todavía no se ve una gran cantidad de mosquitos, no hay concientización por parte de la población», indicó.