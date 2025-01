Mosquito con dengue en Río Negro: confirman que fue detectado en Roca

A partir de la denuncia de un vecino, detectaron la presencia del mosquito Aedes aegyptis transmisor de la enfermedad del dengue en Roca. En 2023 y 2024 ya se habían detectado otros ejemplares en localidades de Río Negro. Aseguran que no hay pacientes registrados con la enfermedad.

La zona del Alto Valle suma otra ciudad que cuenta con la presencia del Aedes aegyptis. El coordinador de Salud Ambiental del Alto Valle Oeste, Omar Orellana, fue quien dio a conocer el nuevo hallazgo en la ciudad de Roca.

Según lo informado en LU19, el especialista informó que esta semana «lamentablemente» tomaron conocimiento de que «apareció el mosquito en Roca» tras recibir el aviso de un vecino sobre una pileta que contenía agua no tratada «lo que facilitó la proliferación».

Este caso se sumaría al detectado en 2023 en Cipolletti que, según preciso Orellana, fue encontrado en el barrio Manzanar lugar donde Salud realiza monitoreo constante.

En 2024, se detectó el mosquito de dengue en Choele Choel

Orellana enfatizó que los mosquitos detectados no son autóctonos en la región y que la presencia del Aedes aegypti se debe a la movilidad de las personas.

En 2024 se detectó un caso similar en Valle Medio, precisamente en Choele Choel. Todo surgió a raíz de la denuncia de un docente que manifestó haber detectado la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue en un barrio.

En aquel entonces Pablo Crowley, coordinador de la URESA regional, habló con Diario RÍO NEGRO y constató el hallazgo en una pileta con agua estancada. «Se trata de hallazgos del vector aislados y no sostenidos en el tiempo. Pudo llegar un adulto, poner huevos, pero no se adaptó al lugar. Todavía veremos qué sucede en el transcurso de los días», explicó para asegurar que no se trataban de especies autóctonas.

Dengue: cómo podemos prevenirlo

– Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

– Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

– Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

– Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

– Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

– Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

– Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

– Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.