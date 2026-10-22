Neuquén planifica medidas preventivas ante posibles lluvias extraordinarias

Neuquén formalizó este miércoles un comité interinstitucional para anticipar los posibles efectos de «El Niño», identificar las zonas más vulnerables y coordinar acciones de prevención. El equipo reúne a áreas provinciales, fuerzas de seguridad y organismos científico-técnicos.

Frente a los pronósticos que anticipan posibles tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones en los próximos meses, la Provincia busca reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de las localidades neuquinas.

Comité interinstitucional: planificar para prevenir

El comité reúne a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad, equipos técnicos y organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.

El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó la importancia de anticiparse a escenarios. “La única manera de poder tomar decisiones acertadas es con tiempo, con planificación, con equipos técnicos que estén al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

“Sabemos que no hay infraestructura posible que pueda absorber situaciones de estas características meteorológicas, que son extraordinarias, pero hay que estar preparados”, aseguró.

En esa línea, el funcionario remarcó la necesidad de trabajar en conjunto para determinar las medidas adecuadas en cada localidad, identificando de los sectores expuestos, la preparación de los equipos y la planificación de tareas para reparar eventuales daños.

Durante la jornada se avanzó en la elaboración y difusión de planes de evacuación adaptados a cada localidad, la capacitación de los equipos locales, la previsión de reservas de agua potable y la preparación del sistema de salud ante posibles contingencias.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, contó que “el nivel de caudales de agua de los ríos, por las nevadas y lluvias, se mantiene dentro de los márgenes normales, bastante holgado. Es muy importante llevar tranquilidad”.

A su vez, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna explicó : “Hoy se pudo reunir a todos los actores que intervienen, muchos presenciales y muchos virtuales, incluso estuvo la gente de Nación, y se marcaron lineamientos específicos para este abordaje”.

A su turno, el presidente de Vialidad, José Dutsch, recordó que se informará a través de los canales oficiales los estados de las rutas, como así también cortes y habilitaciones.

“Vialidad tiene a través de toda la provincia equipos disponibles para trabajar, y vamos a tenerlos en los lugares donde, a través de este comité, vayamos evaluando cuáles son los sectores más complicados”.

De la jornada también participó el ministro de Trabajo y Derechos Humanos, Lucas Castelli junto a representantes de los ministerios de Salud, Infraestructura, áreas provinciales de Energía y Producción, COPADE, la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), delegaciones regionales, municipios y áreas de Defensa Civil, entre otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

Monitoreos de los cauces y relevamientos

Durante la reunión, los organismos técnicos brindaron información sobre la situación de las cuencas, el comportamiento de los caudales, las condiciones de los embalses y las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Se destacó que los ríos y embalses presentan actualmente condiciones normales y que el sistema de embalses se encuentra preparado para este tipo de fenómenos. Las acciones adoptadas tienen un carácter preventivo y buscan anticiparse a posibles contingencias.

Desde la AIC se abordaron los posibles escenarios asociados a tormentas intensas y localizadas, precipitaciones concentradas, granizo y actividad eléctrica que pueden desarrollarse en períodos breves y afectar sectores específicos del territorio.

Los equipos de trabajo también recorrerán las distintas regiones de Neuquén para identificar zonas vulnerables y coordinar acciones con los municipios. La planificación incluye evacuaciones preventivas, refugios temporales y centros de acopio con alimentos, agua potable y otros insumos esenciales.

Además, se coordinarán acciones con las áreas de Salud, Educación y los organismos viales para asistir a las poblaciones que requieran atención especial y prevenir posibles afectaciones en rutas y servicios.

El operativo también contempla los desplazamientos de familias crianceras por la trashumancia y la prevención en zonas turísticas y recreativas cercanas a cursos de agua.

Las tareas se desarrollarán junto a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, delegados regionales y áreas de Defensa Civil, con especial atención en poblaciones asentadas en zonas ribereñas, sectores expuestos a crecidas repentinas de arroyos, escorrentías, deslizamientos y derrumbes.