La esperada multitrocha hacia Cutral Co y Plaza Huincul cada vez más incierta

Los cientos de autos, camionetas, camiones de todo tipo, transportes de pasajeros y colectivos de media y larga distancia que a diario se observan por la Ruta 22, en el tramo comprendido entre la comarca petrolera y Neuquén deben, conocen las dificultades a las que se presentan en 50 kilómetros sin multitrocha. La concreción del anuncio de la extensión de las vías dobles hasta esta zona quedan cada vez más alejada ante la retirada de los fondos nacionales para su ejecución.

Cada vez que se conoce un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, en Cutral Co y Plaza Huincul se encienden las alarmas. El impacto es mayor si hay víctimas fatales como lo fue el último en el que murieron tres personas que iban en dos autos tras la colisión frontal.

Una vez más vuelve a la escena de la discusión pública la necesidad de una vía doble en la Ruta 22, después de despejar si las causas de los incidentes obedecen a malas maniobras. Cuando hay víctimas fatales y los vehículos quedan sobre la cinta asfáltica, se interrumpe por varias horas el tránsito hasta que se concluyan las pericias. Allí se ven las largas filas a ambos lados de vehículos de todo tipo.

El 22 de mayo de 2023, cuando gobernaba Omar Gutiérrez se firmó el decreto provincial (N° 938) que autorizaba a la Provincia a rubricar un convenio con Nación para acceder al financiamiento y los estudios técnicos que iban a definir las características de la obra que comprendía desde Arroyito, donde se encuentra la bifurcación hacia la Ruta 237 hacia el oeste y llegar a Plaza Huincul primero y luego Cutral Co.

Desde Neuquén hasta Arroyito llega la multitrocha. La rotonda permite tomar por la Ruta 237 (Foto: Mati Subat)

Eran las reparticiones de Vialidad, tanto nacional como provincial las que se iban a encargar de ejecutarlo. En aquel momento, se estimaba una inversión de 198 millones de pesos para llevar adelante los estudios económicos, arquitectónicos y ambientales para ejecutarla. Inicialmente se contemplaba dos vías de ida y dos de vuelta.

Se especificó que la Dirección Nacional de Vialidad sería la encargada de la financiación mientras que Neuquén debían realizar los estudios correspondientes y la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra. Todo lo relacionado a los procesos licitatorios, la inspección, certificación, pago y recepción de los trabajos estaba en manos de Provincia. Sin embargo, el proyecto se suspendió.

El cambio de gobierno en la administración nacional truncó los planes y ahora esa costosa obra no está en los planes -al menos en el mediano plazo- de Provincia y los municipios.

Las condiciones cambiaron y ahora habrá que esperar, sin plazos establecidos. Ni en Cutral Co ni en Plaza Huincul se menciona como tema de urgencia debido a los altísimos fondos que se requieren para llevarla adelante.

«En el marco de las pautas que tiene establecidas el presidente Javier Milei no se hará porque está paralizada la obra pública casi en su totalidad. Solo en algunos casos puntuales donde se pone en riesgo el transporte, pero todo lo que es obra o planificación de obra está paralizada», dijo el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Para el cutralquense, que poco antes de asumir en diciembre de 2023 «blindó» los tres proyectos que financiaba Nación con los fondos del ente El Mangrullo -ENIM- para poder terminarlos y así lo hizo: las 32 Viviendas para Adultos Mayores, el Centro de Cuidados Infantiles y el Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN, el presidente Milei, no lo hará.

«Él no cree en la obra pública, dice que no es necesaria. Nosotros decimos que sí y si no el Colegio Tecnológico no podría estar disponible para los jóvenes», apuntó.

En este sentido, Rioseco explicó que si bien es un tema que se abordó en algún momento con el gobernador Rolando Figueroa, no está entre las prioridades.

En Arroyito termina la multitrocha (Fotos: Mati Subat)

Su vecino Claudio Larraza, quien gobierna Plaza Huincul, también señaló que es una de las obras que quedó trunca. «Han quedado muchas obras inconclusas, obras importantes, costosas, difíciles de resolver rápidamente», manifestó.

Agregó que para el 2025 el gobernador Figueroa definió otras prioridades respecto a rutas, pero para Larraza: «eso no quiere decir que en adelante no vaya a realizarse».

A su criterio, la obra para Plaza Huincul es muy importante: «desde la seguridad, lo turístico. Es el ingreso a nuestra ciudad, forma parte de nuestra agenda, y estoy convencido que en el trabajo conjunto con el gobierno provincial vamos a reactivarla». Aunque sin arriesgar fechas o plazos.

Para Huincul, la Ruta 22 implica el ingreso a la ciudad y a la vez la atraviesa. Es en la que -transformada en avenida San Martín- se instala la mayor parte de la actividad comercial e institucional de la localidad. De hecho, el edificio municipal está sobre esta vía nacional.

Por allí, a diario se observa no solo el tránsito de las y los vecinos sino el transporte de todo tipo de cargas, incluidas las denominadas cargas peligrosas. Al complejo industrial de YPF, donde está emplazada la refinería y la planta de metanol se llega por la Ruta 22, por ejemplo.

A este tipo de transporte se le suma el transporte de pasajeros de media y larga distancia que avanza desde el este rumbo al sur de la provincia o hacia Chile.