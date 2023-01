La historia del autógrafo y la foto con Maradona de una vecina de Huincul

En estos días tomó trascendencia la historia de la foto tomada a Diego Armando Maradona y un adolescente el verano de 1981, en Mar del Plata, el proceso de búsqueda y feliz encuentro, mediante redes sociales. Esa historia tiene una segunda parte que es cuando otra de las participantes de ese momento logró que el propio Diez le estampara su autógrafo en la fotografía.



Mirtha Solari y su hija Ivana, que por entonces tenía 10 años, fue la compañera de viaje de Liliana, quien estos días trascendió por la cruzada que se hizo, a través de Instagram, para entregar de forma virtual la foto de Diego y ese chico que ahora se supo se llama Carlos Gear -radicado en Brasil- mediante de la cuenta de denominada “Proyecto Pelusa”.



Sin embargo, el de Mirtha es el capítulo dos de aquella historia porque ella también estaba en ese momento, y logró no solo la foto con “el 10”, sino que también su autógrafo. El registro que cada una tiene de ese momento, podrán tener alguna diferencia, sin embargo, los resultados son idénticos. Los tres obtuvieron el momento captado con su ídolo: el adolescente, su compañera en esas vacaciones y ella.

Hoy, Mirtha enterada de la búsqueda de ese muchacho quiso aportar la continuidad de ese momento. Ella también tuvo la foto de aquel adolescente de Los Toldos, provincia de Buenos Aires y se la envió por correo.

Mirtha Solari guarda en un álbum las fotografías tomadas con Diego Maradona (Foto: Andrea Vazquez)

Tal vez la emoción de tener al ídolo tan cerca, hizo que los datos no quedaran bien anotados y el envío vía correo postal con la foto de papel fuera a parar a Buenos Aires capital y no a la localidad bonaerense.

De todo modos, Mirtha recuerda de ese día que ellas también se sacaron una foto con Diego. “Cuando nos enteramos que el plantel de Boca Juniors estaba a una cuadra del hotel donde parábamos, nos fuimos para allá”, cuenta hoy Mirtha mientras muestra el álbum con las fotografías en papel perfectamente acomodadas y con las respectivas referencias.



“Para mí, lo único que me importaba era ver a Maradona porque yo soy de Independiente. Nos fuimos (su hija, Liliana y ella) y nos quedamos en la puerta del hotel”, relata. Mientras estaban en la vereda observaron que en el lobby del hotel se encontraba el plantel xeneize y, de pronto, apareció Maradona.

La primera foto (sin el autógrafo) de Maradona y Mirtha.

“Se va a la recepción a hablar por teléfono. Cuando veo eso le digo al hombre que cuidaba la puerta: permítame entrar que me quiero sacar una foto con Diego, yo no lo molesto, no le hablo, no lo toco me quedo quietita al lado de él”, describe.

Al parecer el buen modo con que se dirigió al empleado del hotel hizo que le permitiera el ingreso. “Entré sola y le dije: Liliana, sacámela foto. Ella la sacó (a través del vidrio porque estaba afuera) y Diego me pasó la mano por la cintura mientras seguía hablando por teléfono”, y ese fue el momento que quedó capturado.

Para la vecina huinculense, su misión estaba cumplida. Se había quedado satisfecha con ese momento aunque siguieron esperando a que saliera el resto de los jugadores. Mirtha tomó las fotos a su compañera Liliana con otros jugadores y también tiene la foto de Carlos Gear con Maradona.

La imagen registra a Diego Maradona firmando la foto a Ivana, hija de Mirtha

Sin embargo, ella quería tener el autógrafo de Diego. Fue así que reveló el rollo en una casa marplatense e hizo la copia en la que está con quien se convertiría en el astro del fútbol mundial.

“A lo mejor en ese momento con poca plata, es probable que haya hecho revelar el rollo, pero solo pedí la copia de esta foto. Volvimos al hotel, cuando lo vemos, lo agarramos y lo retuvimos. Incluso está registrado cuando la nena (por su hija) mira cómo me firma el autógrafo”, sostiene.



Y obtuvo así lo que más deseaba: la foto con su ídolo y autografiada. Hasta el día de hoy, mira esos recuerdos y los disfruta. Aunque debió proteger la fotografía con Maradona para evitar que se borre la tinta con el correr de los años.

Esta maradoniana sintió mucho la pérdida del Diez hace dos años atrás, pero sabe disfrutar del momento en que logró tomarse una foto. Y esta historia puede perfectamente formar parte del denominado Proyecto Pelusa, que recopila las fotos de la gente con Diego Armando Maradona.