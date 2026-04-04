El plan vial de Figueroa suma otros 174 kilómetros de rutas

Hace apenas unos pocos días, en la ciudad de Neuquén, el gobernador recibió a representantes de la CAF, el banco de desarrollo de América Latina, para avanzar en un nuevo financiamiento que no solo confirma la relación con el organismo, sino que también refleja algo más profundo: una planificación que busca sostenerse en el tiempo.

El acuerdo en marcha contempla un préstamo de 250 millones de dólares, que junto a 17 millones de dólares de aporte provincial, se destinará íntegramente a infraestructura vial. El objetivo es ejecutar otros 174 kilómetros de pavimento en zonas estratégicas del territorio neuquino.

Rutas que integran el norte neuquino y abren nuevas oportunidades

El plan se divide en dos grandes obras. Por un lado, un corredor que unirá Andacollo, Los Miches y Guañacos con el paso internacional Pichachén, una conexión clave para el desarrollo del norte provincial y su vínculo con Chile.

Pavimentacion de la ruta 21 / Foto gentileza

Por otro, la pavimentación de la ruta 21, que une Loncopué con El Huecú y El Cholar, completando un tramo fundamental para consolidar un eje norte-sur completamente asfaltado, cercano a los 700 kilómetros.

No se trata solo de rutas. Se trata de integración, de producción y de oportunidades. De localidades que dejan de estar aisladas y pasan a formar parte de un entramado económico más dinámico.

Uno de los puntos que más destacaron desde la CAF durante el encuentro fue la capacidad de la provincia para transformar financiamiento en obras concretas. No es un dato menor: en un contexto donde muchos proyectos quedan en anuncios, Neuquén logró avanzar con rapidez en procesos licitatorios y ejecución.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que actualmente la provincia ya tiene en marcha dos préstamos anteriores, con obras que incluyen rutas como la 67, 7 y 17. “Ya están las ocho obras, cuatro verdes y cuatro viales, todas en ejecución”, aseguró.

Ese antecedente es el que hoy permite proyectar un nuevo crédito con mayor volumen y ambición. Según adelantaron, el objetivo es firmar el contrato en agosto y avanzar con los llamados a licitación incluso antes, lo que abre la posibilidad de que las obras comiencen durante 2026.

Neuquén 2030: infraestructura como base del desarrollo

Para Figueroa, el respaldo de la CAF no es solo una herramienta financiera, sino parte de una estrategia mayor. “Es fundamental el apoyo de la CAF para este plan quinquenal que tenemos para lograr este Neuquén 2030”, afirmó el gobernador tras la reunión.

La lógica que plantea el gobierno es clara: no se trata de obras aisladas, sino de una visión integral de desarrollo, donde la infraestructura cumple un rol central. Así lo destacó también el vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli, quien remarcó que la provincia presentó un esquema ordenado de crecimiento, articulando recursos propios, sector privado y financiamiento internacional.

En el fondo, la historia que empieza a consolidarse en Neuquén tiene un hilo conductor: la planificación. Desde la recuperación de créditos anteriores hasta la proyección de nuevas obras, el gobierno busca sostener un ritmo que permita transformar los recursos en resultados concretos.