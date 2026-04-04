Impacto fiscal por la baja de recursos nacionales: en Neuquén equivale a la inversión en el polo tecnológico

Las provincias de Neuquén y Río Negro registraron una baja en las transferencias del gobierno nacional en el primer trimestre de este año en comparación con el 2025. Río Negro registró una caída real de $29.363 millones en los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Gobierno provincial. En el caso de Neuquén, la pérdida de recursos alcanzó a los 30.350 millones de pesos, lo que se puede igualar a la inversión que realizó la municipalidad de Neuquén en el Polo Científico Tecnológico ubicado sobre la meseta de la ciudad.

El informe rionegrino detalló que la disminución de los envíos nacionales se mantuvo de forma sostenida a lo largo de los tres primeros meses del año, configurando un escenario preocupante para la administración provincial. Según se detalla en el comunicado provincial, la coparticipación total cayó 7,9% en enero, 7,7% en febrero y 5,6% en marzo en términos reales, en línea con la evolución de la recaudación nacional. Entre los principales componentes, el IVA registró descensos de 12,1% en enero, 13,1% en febrero y 3,9% en marzo.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias presentó variaciones negativas de 0,2%, 1,0% y 12,7%, respectivamente. El Ejecutivo provincial señaló que la dinámica del IVA está asociada al comportamiento del consumo interno, mientras que en el caso de Ganancias influyeron cambios en el esquema de anticipos de empresas, que modificaron el calendario de ingresos. Se señaló que la coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que su variación incide de manera directa en la disponibilidad de recursos.

Gestiones políticas y transferencias especiales

En tanto, medios nacionales dieron cuenta que la provincia de Río Negro estaría incluida entre las doce jurisdicciones que recibirían aportes del Tesoro Nacional por un total de 400 mil millones de pesos. Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas a los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo. Estas se concretarían en la previa a discusiones importantes en el Congreso Nacional como la nueva Ley de Glaciares.

El primer trimestre de 2026 cerró con un cuadro de deterioro generalizado en los envíos nacionales a las provincias, pero Neuquén quedó entre las jurisdicciones más castigadas. Según datos de la Consultora Politikon Chaco elaborados en base a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Presupuesto Abierto y el INDEC, la provincia recibió en el período enero-marzo fondos nacionales totales por un monto que resultó un 9,5% inferior en términos reales al del mismo trimestre del año anterior.

Esa caída ubica a Neuquén en el tercer lugar entre las provincias con mayor retroceso relativo, solo detrás de CABA (-46,2%) y La Rioja (-8,0%). La sangría neuquina se explica por dos vías simultáneas: por un lado, las transferencias automáticas —coparticipación y regímenes especiales— cayeron un 6,3% real interanual en el trimestre. Esto representó una pérdida nominal equivalente a $18.930 millones a precios constantes de marzo 2026.

El contraste con el resto del país

Por el otro lado, las transferencias no automáticas también retrocedieron: $11.420 millones menos que en igual período del año previo. Este componente en otras provincias fue parcialmente compensado por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos para cajas previsionales. Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Salta, por ejemplo, registraron subas en sus transferencias no automáticas que amortiguaron el golpe fiscal global.

Neuquén no tuvo ese colchón. El contraste con los extremos del ranking es elocuente: Salta resultó la provincia menos afectada del país con apenas un -1,6% en sus transferencias totales. La provincia norteña se vio beneficiada por mayores fondos del Consenso Fiscal y por el ingreso de los mencionados ATN.