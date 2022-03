La interminable Ruta 22: volvieron a frenar las obras y la reactivación aparece lejos

La ampliación de la Ruta 22 está nuevamente paralizada en el tramo Fernández Oro-Cipolletti.

Máquinas y obreros abandonaron los trabajos durante los últimos días y no hay indicios sobre una reactivación rápida de los trabajos.

El proyecto quedó frenado luego de llegar al 75% de ejecución, según informaron esta semana fuentes de la UTE CPC-CN Sapag, que lleva adelante la construcción de la autopista desde hace más de 10 años.

Desde Vialidad Nacional confirmaron el escenario y explicaron el motivo. “La obra está neutralizada, ante el requerimiento del municipio de Cipolletti, que no quería el puente elevado en el cruce de Isla Jordán. Entonces se frenó el contrato que estaba vigente. Se neutralizó todo, porque no hay más tareas previstas a partir de la decisión de no hacer ese puente”, detalló a RÍO NEGRO una fuente del organismo.

Desde el mismo gobierno nacional admitieron que son bajas las expectativas por una pronta recuperación del ritmo de construcción.

“Ahora son todas definiciones que implican tiempos administrativos, evaluaciones de diseños, análisis de costos, hasta que se haga la modificación de obra. No son cambios contractuales, son modificaciones de obra. Es algo que puede estar cinco o seis meses en debate, con suerte”, completó el funcionario.

En Vialidad Nacional estimaban para fines de este año la finalización de los 9,7 km de autopista de la Sección 5, pero esas previsiones empezaron a desarticularse en mayo del año pasado. Fue cuando el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, firmó con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas de Nación el acta en el que se clausuró la posibilidad de construir elevaciones sobre la Ruta 22, en el tramo que atraviesa la zona urbana de la ciudad.

Ese mismo acuerdo se selló con el municipio de Roca, donde tampoco se sabe cuándo empezará a construirse la autovía a nivel a lo largo de los casi 10 kilómetros que separan Stefenelli de J.J. Gómez, ni el resto de la autopista correspondiente a la Sección 3.

Hay que recordar que la ampliación de la Ruta 22 fue dividida y licitada inicialmente en cinco secciones. El tramo 4, que va desde J.J. Gómez hasta Fernández Oro y que nunca estuvo en obra, fue escenario ayer de un nuevo siniestro fatal, en el que perdió la vida una mujer.

En Cipolletti, el nuevo desafío es consensuar un plan de trabajo, modificando la conexión entre la Sección 5 y la Sección 6, que todavía no fue licitada.

Dentro de ese marco, la presión para avanzar rápido en el nuevo proyecto no sólo llega por parte de los usuarios. “Para nosotros, este freno nos genera una complicación importante”, destacó una fuente allegada a una de las empresas que está ejecutando la autopista.

La UTE que ganó en julio del 2011 la licitación para este tramo debe sostener una estructura de costos totalmente improductiva: seguridad, mantenimiento y personal destinado al lugar. Según técnicos de las constructoras consultadas por este medio, ninguno de estos costos puede ser reclamado o será asumido por Vialidad Nacional.

Los datos privados dan cuenta de que los trabajos del tramo 5 están ejecutados en un 75% y que falta una inversión de más de $ 150 millones para finalizar la obra.

El riesgo de incidentes se mantendrá latente en la Sección 5. (Foto: Florencia Salto)

El pedido que originó la paralización

La comunicación oficial que marcó el freno total de la construcción de la autopista en el tramo 5 de la Ruta 22 se oficializó hace apenas unas semanas. Desde Vialidad Nacional enviaron una notificación a las empresas CPC y CN Sapag, solicitando “la neutralización de los efectos del contrato hasta tanto se encuentren dadas las condiciones para concluir la de manera integral”.

Ese documento no sorprendió a los directivos de las constructoras ni a los ingenieros a cargo de los trabajos en terreno.

El problema se hizo visible tras el acta acuerdo firmado entre el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, y las autoridades de Vialidad Nacional, en la que quedan plasmados cambios que no estaban previstos al inicio de obra. Puntualmente, el pedido inicial del municipio fue trasladar el puente elevado sobre la Ruta 22 desde el acceso a la Isla Jordán hasta un punto cercano al Puente 83.

Fuentes de Vialidad aseguraron que el intendente exigió el cambio, ya que la elevación se ubicaba en el ejido urbano de la ciudad complicando el tránsito de la zona.

Ante ese requerimiento, las cuadrillas de la UTE avanzaron el año pasado con la construcción de los cuatro carriles de ruta, pero dejaron en stand by obras previstas inicialmente, como el nuevo diseño en la zona de Puente 83.

“Ahí tenemos una alcantarilla de tres luces gigante, que quedó ahí mientras se continuó con las dos vías”, explicaron desde Vialidad.

Además del puente elevado, otra estructura con la que no se avanzó es una pasarela para peatones, entre Puente 83 y el barrio María Elvira.

El comienzo 23/9/2011 Ese día fue el inicio de obra en la Sección 5. La licitación se había abierto el 2 de junio del 2010

Di Tella se reúne hoy con autoridades nacionales

El intendente Claudio Di Tella intentará avanzar hoy hacia la definición de un nuevo diseño para la Ruta 22, en el tramo que atraviesa la zona urbana de Cipolletti.

El mandatario tenía previsto anoche un viaje a Buenos Aires, para desarrollar hoy una agenda de gestiones que incluye contactos con autoridades de Vialidad Nacional.

“Nos vamos a reunir para ver cómo seguimos con el acta acuerdo, para que Cipolletti sea parte del desarrollo del proyecto ejecutivo del tramo 6 que va desde acceso a Isla Jordán hasta la rotonda de Ruta 151”, indicó el jefe comunal a RÍO NEGRO.

Di Tella firmó en mayo pasado el acta acuerdo que garantizó la construcción de un camino sin elevaciones frente a la ciudad. En ese momento comenzó el recorrido del expediente por las áreas administrativas de Vialidad Nacional, para adaptar la obra a los nuevos requerimientos.

Esa instancia no se agotará en el acuerdo político y técnico. Luego de ese consenso habrá que negociar con las constructoras adjudicadas, para definir los costos del nuevo diseño.