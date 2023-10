La nueva ley de alquileres no mejorará la oferta de inmuebles en Cipolletti

A sólo dos días de la promulgación de la nueva ley de alquileres, en Cipolletti el mercado inmobiliario especula ante los posibles cambios favorables que podría tener para inquilinos y propietarios. Aunque aseguran que no beneficia a ninguna de las partes, inmobiliarias de la ciudad dicen que es un pequeño avance para solucionar el desajuste que generó la vieja ley de alquileres. En Cipolletti, cada día es más complicado conseguir un inmueble para rentar. Fuentes del sector aseguran que la nueva normtiva no mejorará la oferta.

La reforma de la Ley 27737 fue aprobada la semana pasada por el Congreso y se promulgó ayer con la publicación del Decreto 533/2023. Si bien la duración de los contratos se mantendrá en tres años, estos sólo podrán ser estipulados en moneda nacional y los ajustes se realizarán cada seis meses.

En Cipolletti, alquilar un inmuebles es una verdadera odisea, la oferta del mercado es escasa y los valores son elevados. Las inmobiliarias de la ciudad aseguran que están tomando con cautela la promulgación de la nueva ley de alquileres. Si bien esperan que sea un avance para la celebración de los contratos, no creen que sea suficiente.

«Esta nueva ley de alquileres no cambia mucho lo que se hacía con la anterior. Si es un pequeño avance, pero no alcanza para que sea una ley que apoye a las partes de la misma manera. Los inquilinos acumulan el incremento y el propietario pierde, con la nueva ley se equipara un poco, pero no lo suficiente» manifestó Tino Soules, dueño de la inmobiliaria Soules.

Además aseguró que producto de la vieja ley de alquileres, en Cipolletti, los propietarios tomaron medidas de cautela que hoy afectan a los residentes: algunos optaron por vender sus inmuebles, y otros simplemente los retiraron del mercado.

«Ahora pasa esto de que no hay propiedades para alquilar en la ciudad y los precios aumentaron por la alta demanda. Hay gente en lista de espera para ingresar a los pocos inmuebles que hay disponibles. Mientras tanto los propietarios quieren resguardar su capital» expresó Tino Soules.

Las personas que buscan un alquiler se dedican a explorar la ciudad en busca de posibles opciones disponibles, además de utilizar las redes sociales como recurso para encontrar alternativas y también consultan a corredores inmobiliarios en su búsqueda. Sin embargo, la respuesta que reciben en la mayoría de los casos es la misma: «Actualmente no tenemos alquileres disponibles, pero podemos agregarlos a nuestra lista de espera».

El auge de los alquileres temporarios en Cipolletti: un alternativa que beneficia al propietario

Actualmente, en la ciudad de Cipolletti, se requiere un monto superior a los 360 mil pesos para acceder al alquiler de un departamento de una habitación que supera los 120 mil pesos por mes. El mes de alquiler, el mes de depósito, la comisión, más los sellados, si realiza la operación por inmobiliaria, incrementan el valor de ingreso.

En medio de la crisis, los alquileres temporarios surgen como una alternativa atractiva. Actualmente, muchos propietarios optan por esta modalidad, ya que resulta más rentable que el alquiler tradicional. Hoy, el hospedaje por día en uno de estos departamentos cuesta alrededor de 15 mil pesos. Este valor varía según la zona en la que se encuentre.

Alquileres con nueva ley: de qué se trata

Esta nueva ley de Alquileres mantiene los tres años de duración de los contratos, pero establece un intervalo mínimo de seis meses para la actualización de los precios, contrariamente a la normativa que estaba vigente que permite hasta una sola actualización por año del valor del alquiler.

En tanto, se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de «Casa Propia», utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El mismo estará «conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina».

Además, el texto de la norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe establecerse en moneda nacional, así como la publicidad del precio de las locaciones de inmuebles no puede expresarse en otra moneda que no sea en pesos.