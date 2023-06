La búsqueda de un alquiler en Cipolletti, una verdadera odisea para los residentes

En Cipolletti, la búsqueda de alquiler se ha vuelto cada vez más desafiante. En la ciudad es difícil encontrar carteles que digan «se alquila», incluso en las inmobiliarias los pocos alquileres se ocupan antes de ofrecerse. La escasez de oferta y los precios en constante aumento crean un panorama complejo para los residentes, a lo que se suman las dudas relacionadas con la Ley de Alquileres y la creciente tendencia de la renta temporaria.

La vivienda es un derecho necesario para cualquier familia y ciudadano. Sin embargo, durante los últimos años conseguir un alquiler se ha convertido en una odisea. Los altos precios, los cuantiosos requisitos, y el sin fin de exigencias y condiciones restrictivas para los inquilinos complican la situación.

Actualmente, en la ciudad de Cipolletti, se requiere un monto superior a los 250 mil pesos para acceder al alquiler de un departamento de una habitación que supera los 90 mil pesos por mes. El mes de alquiler, el mes de depósito, la comisión, más los sellados, si realiza la operación por inmobiliaria, incrementan el valor de ingreso. Sumado a eso, en algunos edificios se requieren seguros – contra incendios- que corren por cuenta del inquilino.

Aunque los precios elevados pueden ser un factor importante, la escasez de oferta de alquileres es un desafío igualmente significativo. En la actualidad, tanto los particulares como las inmobiliarias no cuentan con ninguna opción de alquiler disponible, lo que dificulta aún más la tarea a la hora de buscar un hogar.

El titular del colegio de martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando Melendez explicó que la poca oferta de alquileres se debe a que en la ciudad no se han construido nuevas viviendas. “Somos una ciudad universitaria y no tenemos departamentos para los estudiantes. No hay monoambientes, tampoco departamentos de una habitación para familias con hijos. Hay casas, pero los valores no son para la clase media”, expresó.

Según manifestó en la actualidad las inmobiliarias tienen todo alquilado, pero la gente continúa solicitando una vivienda y así el problema se va agudizando cada año.

“A quienes construyen no se les da la posibilidad de invertir, por lo tanto, no se puede avanzar”, indicó Melendez. En este sentido se refirió a los altos costos que necesitan para construir y la falta de compensaciones para quienes invierten.

Las personas que buscan un alquiler se dedican a explorar la ciudad en busca de posibles opciones disponibles, además de utilizar las redes sociales como recurso para encontrar alternativas y también consultan a corredores inmobiliarios en su búsqueda. Sin embargo, la respuesta que reciben en la mayoría de los casos es la misma: «Actualmente no tenemos alquileres disponibles, pero podemos agregarlos a nuestra lista de espera», esto provoca que la escasa oferta se alquile rápidamente.

Se prevé que el próximo año la situación en la ciudad empeore durante el comienzo del periodo lectivo, ya que se espera la llegada de nuevos estudiantes, lo que agudizará aún más la escasez de viviendas disponibles.

En medio de la crisis, los alquileres temporarios surgen como una alternativa atractiva. Actualmente, muchos propietarios optan por esta modalidad, ya que resulta más rentable que el alquiler tradicional. Sin embargo, la desventaja radica en que estos alquileres suelen experimentar mayor afluencia turística en determinadas épocas del año.

Qué dice la Ley de Alquileres sobre los aumentos

Otro punto que preocupa a los inquilinos es los reiterativos aumentos. Los aumentos en su mayoría rigen cada seis meses, omitiendo lo que reglamenta la Ley de alquileres que los aumentos deben ser anuales. Melendez explicó que “no es lo correcto, pero hoy algunos optan por los aumentos semestrales para que al inquilino no se le haga pesado el ajuste por la inflación”.