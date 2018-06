La pareja de Yanina: “No me siento sospechado, no tengo nada que esconder”

Con el correr de los días, desde el seno familia de Yanina salieron a la luz diferencias y problemas de la joven con su pareja Nicolás Riquelme, de quien dijeron que la llevaba a trabajar como empleada a las obras, y que no le pagaba, motivo por el cual ella había decidido dejar de hacerlo.

El muchacho de 28 años le dijo a “Río Negro”: “Estoy a disposición de la Justicia desde el primer momento. Vinieron a mi casa todas las veces que quisieron, ofrecí mi ayuda para buscarla. No me siento sospechado, no tengo nada que esconder. Lo importante es que aparezca, después resolveremos cualquier diferencia”.

“El lunes comencé a trabajar porque mi hija tiene que seguir comiendo. Tengo que cubrir sus necesidades básicas. Le avisé a la policía. Ellos han venido a mi casa un montón de veces, les mostré todo, les ofrecí hasta un vehículo para ayudar en la búsqueda, estoy disponible para lo que necesiten”, agregó.

Cuando se le consultó sobre los dichos de la madre de Yanina, quien lo acusó de llevarla a trabajar y luego no pagarle, dijo: “Nosotros trabajábamos juntos, y toda la plata iba a para la casa”, comentó.

P.-¿Cómo estaba la relación de pareja?

R.- Bien, muy bien. Los cuatros nos conteníamos. Ella nos contenía a nosotros y nosotros la conteníamos a ella. Uno nunca termina de conocer a las personas. A Yanina se la veía muy bien por fuera, pero por dentro capaz que le estaba pasando otra cosa.