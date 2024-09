La teoría de uno de los detenidos por el caso Loan: «No se perdió, lo hubiésemos encontrado»

La claridad sobre lo que pasó con Loan Danilo Peña, el niño que desapareció en junio pasado en la provincia de Corrientes, parece todavía estar lejos de llegar. Este viernes, Antonio Benítez, uno de los detenidos y tío del pequeño, amplió su declaración y descartó que su sobrino se haya perdido ya que «lo hubiésemos encontrado esa misma tarde.

La audiencia que se concretó hoy fue virtual, ya que el imputado por sustracción y ocultamiento del niño está preso en un penal federal de la provincia de Salta.

Ante la jueza federal de Goya, dio su versión de lo ocurrido durante unas dos horas y, según reveló Infobae, volvió a desligarse del destino de Loan, aunque aseguró desear saber que fue de él.

Benítez, en su declaración a la que accedió el citado medio, afirmó que desde el principio «todo fue muy raro» y que a su criterio «el chico no se perdió» porque «lo hubiésemos encontrado esa misma tarde«. «Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad», expresó.

Cuando se le preguntó, a partir de esto, si tenía alguna sospecha específica dijo que «hay muchas cosas», como «el tema del botín» y el papel del comisario Walter Maciel, que lideró la búsqueda del niño en un primer momento.

Caso Loan: el papel clave de Antonio Benítez para la investigación

Benítez es una de las últimas personas que vio a Loan la tarde de su desaparición, porque, entre otras cosas, fue quien decidió ir ese día al naranjal a buscar frutas tras el almuerzo en la casa de su suegra, la abuela Catalina.

A esa excursión fue acompañado de otros dos adultos que también están presos: Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica Millapi, que es oriunda de Neuquén. Junto a ellos iban seis niños, incluido Loan.

Con información de Infobae