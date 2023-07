La Vía Láctea, astronautas de regreso, un poderoso telescopio y galaxias: las mejores imágenes astronómicas

Crédito “Night under the Baobab Trees”: Steffi Lieberman.

Los colores, la luminosidad, los movimientos, las texturas y la inmensidad del espacio existen independientemente de que las veamos. Sólo requieren de un ojo humano entrenado y de la tecnología capaz de captar su belleza en imágenes de apenas centímetros. Ahora, la revista Nature seleccionó las fotografías y composiciones científicas más importantes de junio, de las cuales se destacan cuatro asociadas a la astronomía.

1. Vía Láctea – Steffi Lieberman

Crédito Night under the Baobab Trees: Steffi Lieberman.



Desde Madagascar, el astrofotógrafo plasmó el arco completo de la Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, sobre los imponentes y únicos árboles llamados baobabs.

“Esta foto significa mucho para mí y ni siquiera puedo comenzar a decirles lo difícil que fue tomarla. Desde las condiciones de la carretera hasta los guardias de seguridad armados que te protegen mientras tomas fotos, todo fue una aventura”, contó luego de ser seleccionado como uno de los 25 premiados por el concurso Milky Way Photographer of the Year de este año.

Nature describió que las nubes de color son causadas por el resplandor del aire: los efectos de los procesos en la atmósfera, como las reacciones químicas que emiten luz o la recombinación de átomos cargados.

2. Very Large Telescope – ESO

Crédito: ESO.



Cuatro láseres potentes forman parte del Very Large Telescope ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. Estos láseres hacen que los átomos de sodio en la atmósfera brillen como estrellas artificiales, lo que permite que el telescopio corrija la distorsión atmosférica de la luz de las estrellas reales y, por lo tanto, cree imágenes nítidas, explicó el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Desde 1998, este telescopio aporta información clave para la astronomía, principalmente del agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Si te interesa conocer mejor la instalación y su impacto, te recomiendo el documental Nostalgia de la luz (2010), disponible en Netflix.

3. Astronautas de regreso

Crédito: Li Zhipeng/Xinhua/eyevine

Fei Junlong, Deng Qingming y Zhang Lu, tres astronautas de la misión Shenzhou 15 de China, regresaron a la Tierra después de un viaje de seis meses a la estación espacial Tiangong.



El equipo aterrizó de forma segura en el desierto de Gobi (entre el norte de China y el sur de Mongolia) el pasado 4 de junio. “Durante su tiempo en el espacio, los miembros de la tripulación se embarcaron en caminatas espaciales y realizaron experimentos que incluyeron obtener imágenes de la piel de un astronauta usando un microscopio y probar un convertidor termoeléctrico que transforma el calor en energía eléctrica”, narró Nature.



«Hemos completado todas las tareas programadas y nos sentimos bien después de regresar a la patria. Siempre creo en el poder de los sueños y la persistencia», expresó Fei, el comandante de la misión.

4. Mapa 3D de las galaxias

La última de la selección no es precisamente una imágen, sino un video. El Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI o, en español, Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura) está creando un mapa tridimensional del espacio para comprender la energía oscura, la fuerza detrás de la expansión acelerada de nuestro universo, aclara el pie del clip.

Los investigadores publicaron el primer lote de datos obtenidos con el telescopio en Arizona, equipado con miles de pequeños brazos robóticos, en el que capturaron espectros de luz de 35 millones de galaxias. El mapa 3D de 700.000 objetos fotografiados en 20 direcciones en el cielo cubre aproximadamente el 1 % del área total que DESI estudiará, ya que tiene por objetivo “reconstruir la historia de expansión del Universo”, informó Nature.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.