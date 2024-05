El robo de los barriles de cerveza arruinó a Ezequiel en Viedma: «No se cómo voy a seguir»

Ezequiel Chiosso, un emprendedor de cerveza artesanal de Viedma, fue víctima de un robo en su pequeña fábrica en el barrio Las Flores. Los delincuentes robaron barriles y cajas de cerveza, comprometiendo su capacidad de producción. Ahora apela a la solidaridad de la comunidad para recuperar lo perdido y salvar su emprendimiento.

Ezequiel dedicó los últimos años a la producción de cerveza artesanal, invirtiendo considerablemente en su equipamiento. Entre los bienes robados se encuentran: un barril de 50 litros marca Quilmes, un barril chato de 20 litros, tres barriles Slim Micromatic de 20 litros.

«Tres de los barriles están prácticamente nuevos, los compré cuando empecé a hacer cerveza», comentó Chiosso a Diario RÍO NEGRO. Apenas hace 15 días, Ezequiel obtuvo la habilitación oficial para su emprendimiento, un paso crucial que le permitía empezar a comercializar su cerveza de manera formal.

«Esta semana que pasó, como nunca, tenía los dos freezer llenos de cerveza», relató. Estaba en plenas negociaciones con bares y puntos de recarga cuando ocurrió el robo. «Por suerte no rompieron nada, pero da bronca siempre tener que pensar ‘por suerte no me agarraron a mí'».

Apelando a la solidaridad: «Que aparezcan por lo menos los barriles»

Ezequiel hace un llamado a la solidaridad de la comunidad. «Tengo fe que la comunidad va a compartir la noticia, alguien se va a apiadar y van a devolver los barriles. Sino, no sé cómo voy a seguir«, afirmó. La situación económica le impide realizar otra inversión similar, especialmente cuando aún debe dinero por la habilitación del local.

Chiosso solicita a quien tenga información sobre el paradero de sus barriles que se comunique con él al teléfono 2920542005. «Quiero que aparezcan por lo menos los barriles, que me llamen, que me manden un mensaje y los busco», agregó.