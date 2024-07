Los costos de vivir en el pueblo más frío del país, Maquinchao: falta de gas y calefacción, el lado b de tener el récord de temperaturas bajas

La vida cotidiana transita momentos complicados cuando Maquinchao ingresa en los meses de invierno. La nieve y el hielo no solo generan problemas en los autos y camionetas que no arrancan. La situación se complejiza cuando la falta de calefacción gana terreno en los hogares. Cómo los costos de leña, gas y combustibles profundizan las precariedades en el sur de Río Negro.

Lo cierto es que en Maquinchao, el récord de frío se vive con casi la mitad de las familias sin conexiones a la red de gas domiciliaria. Por eso es tan común ir manejando y ver cómo sale humo de las chimeneas de las casas.

Yolanda Prado, es referente de UPCN en el pueblo más frío del país y trabaja en la logística para la distribución del bien más preciado y cotizado, por estos días en la región: la leña.

La red de gas natural no llega a todas las casas. Esto obliga a que muchas familias tengan que administrar cuidadosamente los ingresos para poder acceder a esos valiosos troncos. Para los trabajadores del Estado, cada año entre abril y julio, se hace una entrega de leña por tonelada, financiada en cuotas.

«La nieve no siempre significa frío extremo, pero el hielo de la mañana lo congela todo, y sin calefacción, la sensación térmica es aún peor», aseguró Yolanda.

Así descargan los pedidos de leña, vitales para la calefacción de Maquinchao. Foto Gentileza.

Las temperaturas extremas que se registraron con grandes frentes fríos y aire polar, no son novedad. «Siempre ha sido así», comentó la referente sindical y recordó esos inviernos con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero en los años 90, que -aunque hubo periodos más benignos a principios de los 2000-, el frío volvió con fuerza en las últimas semanas.

Los costos de vivir en el pueblo más frío del país, Maquinchao: cuántas personas requieren leña y qué valor tiene

El costo de la leña es alto, ya que debe ser transportada desde la zona de Patagones. Muchas familias no pueden permitirse comprarla en efectivo y dependen otras formas de pago. En este sentido, UPCN ofrece financiación para afrontar esos gastos. «Una afiliada nos contó que pudo comprar 300 kilos de forma particular, pero le duró menos de una semana», agregó Yolanda.

«Una tonelada cuesta entre 160 y 170 mil pesos y no dura más de un mes», explicó Yolanda y contó que para muchos docentes, policías y empleados públicos, tanto activos como jubilados, esta ayuda es esencial para sobrevivir el invierno. «Sin este beneficio, muchas familias no podrían afrontar los costos», aseguró.

En donde no llegan las conexiones a la red natural de gas, la leña es el único instrumento para calefaccionarse en la Línea Sur. Foto Juan Thomes.

Esta situación de extrema necesidad, que se profundizó con el ingreso de los fríos más contundentes de la temporada invernal, sumó otra dificultad. Autoridades del municipio de Maquinchao aseguraron que no recibieron el Plan Calor 2024 por parte del Gobierno de Río Negro y, por esa razón, el Ejecutivo tuvo que asumir los costos para asistir a las familias. Así lo aseguró, María Cabeza, secretaria de Desarrollo Humano.

Esta semana, Maquinchao volvió a tener nieve en sus calles y el blanco se apoderó de la escena. Foto Juan Thomes.

Según los relevamientos del municipio, Cabeza confirmó que son 400 familias de 12 barrios que dependen exclusivamente de la leña. También entregan garrafas de 10 kg, las que tienen un valor de $10.000 -con el descuento que les hace el proveedor- por la compra mayorista.

«Cuando hablamos de familias, entregamos 300 kilos de leña, y cuando es solo una persona, 200 kilos. Eso rinde tres días porque se gasta un promedio mínimo de 100 kilos por día, dependiendo del tiempo», agregó la secretaria y completó: «Más de un 40% de la población no tiene gas».

La distribución de leña comenzó antes de las primeras nevadas, lo que permitió a muchas familias prepararse mejor para el invierno. Miriam Jaube y Mario De Piano, un matrimonio de vendedores de leña, fueron protagonistas directos de esta cruda necesidad.

Miriam Jaube y Mario De Piano, dos productores locales que comercializan uno de los objetos más preciados de la zona: la leña. Foto Juan Thomes

«La Municipalidad nos compra la leña a nosotros y la empezaron a repartir antes de la nevada. No es que la gente no se queda sin leña, solo que muchas veces la cantidad que se entrega no es suficiente para la calefacción que necesitan«, comentó Jaube.

El incremento de su valor no fue la excepción entre la vasta cantidad de subas de precios de los últimos meses, provocados a partir del aumento en costos de transporte y combustible. «El precio subió más del doble. El municipio tiene muchísima demanda de gente humilde que necesita mucha atención», señaló De Piano. Su esposa asintió y añadió, con tristeza, que muchas personas mayores enfrentan el invierno en soledad.

Ir por las compras en Maquinchao puede ser todo un desafío. Foto Juan Thomes.

«No es una miseria en el sentido que anden comiendo de la basura. Acá hay un solo comedor, pero las cosas son más caras», explicó Jaube y reconoció que «la red de apoyo comunitaria es vital, pero muchas veces insuficiente para cubrir todas las necesidades».

«Hay muchos adultos mayores solos, que por ahí capaz que tienen familiares, pero no se acercan a ayudar. Hoy íbamos para la municipalidad y vimos a una pobre abuela que, en semejante hielo, tuvo salir a comprar su comida,» relató.

Esta escena puede ser uno de los reflejos más claros del lado b de tener las temperaturas más bajas. Y es ahí, donde la solidaridad entre vecinos es fundamental para enfrentar el crudo invierno.