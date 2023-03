Maltrato animal: un hombre mató a un perro de un disparo en Zapala

Una familia de Zapala quedó conmocionada luego de que un vecino matara de un disparo a «Ciro», un perro amigo del barrio. Todo sucedió en la vía pública este viernes cuando la dueña de Ciro lo paseaba. Vecinos exigen justicia y aseguran que el culpable «siempre amenaza con armas».

El grupo «Zapala Causa Común» dio a conocer lo ocurrido a través de Facebook este viernes, pero en las ultimas horas comenzó a tomar repercusión. En la publicación contó que Ciro, un dogo argentino de 11 años, fue asesinado de un disparo cuando caminaba junto a su dueña por la calle Eva Perón del barrio Don Bosco, en Zapala.

La dueña de Ciro, Natalia Catalan, contó que Ciro era un perro conocido y querido por todos en el barrio, sin embargo este hombre sin mediar palabra le disparó desde su casa para luego atrincherarse. Varios vecinos aseguraron que el hombre, es una persona violenta que en otras ocasiones ha amenazado a niños y golpeado a perros del barrio.

En comunicación con RÍO NEGRO conto que cuando volvían a su casa sintió un silbido fuerte en sus espaldas y, al darse vuelta, vio como «Ciro» se quejó de dolor hasta que comenzó a agacharse, «mi pareja lo vio a los ojos y estaba asustado, Ciro sentía que algo le estaba pasando«. Luego de unos minutos Ciro se acostó sobre la plazoleta donde paseaban y murió.

Ciro tenía 11 años de edad y era conocidos por todos en el barrio. Foto: captura (@zapala8340)

Natalia contó que trataron de ir a una veterinaria pero por ser feriado no lograron encontrar una disponible a tiempo. Ciro murió de un disparo en su costado derecho, el proyectil ingresó pero no salió de su cuerpo. Luego de lo vivido, tanto Natalia como su pareja, se acercaron a la vivienda de donde salió el disparo para preguntar por qué había hecho eso, pero el hombre al salir «se puso muy agresivo».

A raíz de lo ocurrido, personal policial se presentó en el lugar y Natalia realizó la denuncia, sin embargo les dijeron que no podían hacer nada sin una orden de allanamiento ya que el secretario fiscal había comunicado que «esta situación no ameritaba una». En este punto el enojo fue notable en la familia de Ciro porque sentían que por ser un perro no tomaban en serio la situación. Además señaló que, cuando le tomaban la denuncia, hubo otro momento donde el enojo fue en aumento y es que «la policía cambiaba parte de sus declaraciones».

Natalia comentó que luego de que su denuncia comenzó a hacerse publica, un fiscal la contactó y le dijo que «nunca le habían informado lo que había pasado y nos aseguró que iba a tramitar la orden de allanamiento como se tuvo que haber hecho desde un principio». Es por este motivo que durante esta mañana, personal policial se acercó a la vivienda denunciada. Por el momento los resultados del allanamiento no se conocen pero Natalia aseguró que vio como los efectivos «se llevaban varios rifles».

Luego de la muerte de Ciro, su familia lo llevó a una veterinaria para que se pueda determinar la causa de su muerte. Acudieron a dos veterinarias y en la segunda le realizaron una radiografía, Natalia con tristeza contó que tuvieron que abrir a Ciro y allí, el veterinario le explicó que: «el proyectil que lo atravesó, para matar a un dogo de tal tamaño, tuvo que haber sido disparado con algo potente», y a su vez el veterinario le dijo: «si esto te atraviesa a vos, te puede matar como hizo con Ciro».

El medico veterinario pudo constatar que, Ciro murió debido a que el proyectil lo atravesó y alojó dentro de su cuerpo, le tocó los intestinos y una arteria, lo que le generó una hemorragia interna.

«Vecinos avisaron que es una persona violenta»

Luego de que los vecinos de Zapala se fueron enterando de la noticia de la muerte de Ciro, Natalia Catalan contó que se acercaron para decirle que, ese hombre era una persona violenta y que ha tenido conflictos con muchas personas.

«Al parecer le molesta que los niños y los perros pasen por su casa«, señaló y agregó: «acá cerca hay una escuela, una maestra se me acercó y me contó que varias veces tuvieron que hablar con el hombre porque amenazaba a los chicos».

También contó que una persona, que ella no conocía, se acercó y le dijo que: «siempre fue agresivo y que fue el que mató hace un tiempo, al costado de la ruta, como a seis o siete caballos con la excusa de que los caballos podrían provocar accidentes».

Natalia sostuvo que la causa de Ciro piensa llevarla hasta el final, exigiendo justicia y que se haga algo con la persona denunciada porque en este momento resulta una persona peligrosa para todos.