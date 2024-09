María sufrió violencia de género en un paraje de Neuquén: esperó dos horas una ambulancia

¿Cómo hace una mujer que sufre violencia de género en un pequeño paraje de Neuquén para pedir ayuda? En Covunco Abajo, a 52 kilómetros de Zapala, María Betancur, la décima hija de 17 hermanos, tuvo que esperar dos horas a la ambulancia para que la asistiera, luego de sobrevivir a una golpiza.

Escuchá a María Betancur en «Ya es tiempo» por RN RADIO:

En una entrevista que brindó esta mañana a «Ya es tiempo» por RN RADIO, la mujer relató las agresiones físicas que recibió tanto de su expareja como de uno de sus hermanos (del que logró defenderse), y las dificultades para recibir una intervención estatal oportuna por falta de recursos.

En Convunco viven aproximadamente 200 personas, según los registros censales.

En el último ataque, María de 65 años, dijo que la ambulancia «tardó dos horas en llegar a mi casa». «Yo soy una persona diabética y podía haberme pasado cualquier cosa. Es muy lento todo el servicio ese. La policía se maneja con su celular personal porque no tienen una radio, no tienen un teléfono, no tienen un medio de movilidad. Ellos se manejan con la camioneta de la comuna, cuando la comuna está, porque cuando no está tienen que salir caminando», explicó.

María se animó a denunciar la violencia de género y la falta de recursos para abordar la problemática en la ruralidad. (Foto: Gentileza).

Remarcó que en un momentó solicitó un botón antipánico (un dispositivo electrónico que permite solicitar auxilio, que se entrega cuando hay medidas cautelares) pero «vi que iba a tardar tres meses en llegar, es muy lento todo».

María aseguró: «tuve suerte y no me sacaron en una bolsa negra, pero en realidad si no hubiera podido derribar a mi agresor sí hubiera salido en una bolsa negra. Me daba para matarme, no para que me fuera».

En la región centro oeste, a la que pertenece Covunco, hubo 1.114 mujeres que declararon haber sufrido situaciones de violencia de género en 2023, de acuerdo al informe del Observatorio de Mujeres y Diversidades.

La zona se destaca por ser la que registra mayor porcentaje de agresiones a mujeres ejercidas por parte de familiares de la provincia: 27,28%.

También presenta los valores más altos de convivencia con la persona agresora: 52,52%. El contrapunto es claro con la Confluencia, donde esto sucede en el 22,55% de los casos.