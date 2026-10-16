Mitos y verdades del polo: 10 curiosidades de un deporte que gana adeptos en la Patagonia

El polo es uno de los deportes más antiguos y fascinantes del mundo. Combina velocidad, destreza, estrategia y una conexión única entre el jugador y su caballo. Aunque suele asociarse con grandes estancias y tradiciones familiares, también es una actividad que busca acercarse a nuevos públicos y que tiene presencia en el norte de la Patagonia.

Pero detrás de cada partido hay historias y curiosidades que pocos conocen. ¿Es verdad que el polo fue un deporte olímpico? ¿Los zurdos tienen prohibido jugar? ¿Cuánto puede valer un caballo? A continuación, diez mitos y verdades para descubrir los secretos de esta disciplina.

1. El polo fue un deporte olímpico: VERDAD

Aunque actualmente no forma parte del programa olímpico, el polo se disputó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos: París 1900, Londres 1908, Amberes 1920, París 1924 y Berlín 1936.

Argentina hizo historia al conquistar dos medallas de oro, en 1924 y 1936. En esta última edición, el seleccionado nacional derrotó a Gran Bretaña por 11 a 0 en la final.

2. El polo es un deporte moderno: MITO

Lejos de ser una disciplina reciente, el polo tiene antecedentes de más de 2.000 años. Sus orígenes se vinculan con antiguas prácticas ecuestres de Asia Central y Persia.

Con el paso del tiempo, el juego se extendió por distintas regiones hasta adquirir las características actuales. Es considerado uno de los deportes de equipo más antiguos del mundo.

3. Un caballo de polo puede costar más que una casa: VERDAD

Los caballos de élite pueden alcanzar precios extraordinarios. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2010, cuando un clon de Cuartetera, la famosa yegua de Adolfo Cambiaso, fue vendido por 800.000 dólares.

La cifra refleja la importancia que tienen la genética, el entrenamiento y las condiciones deportivas de los animales en el polo profesional. Sin embargo, se trata de valores excepcionales que no representan el costo habitual de iniciarse en la actividad.

4. Los mejores caballos de polo son machos: MITO

Aunque muchos podrían imaginar lo contrario, las yeguas son grandes protagonistas del polo de alto nivel.

Numerosos ejemplares destacados de la historia fueron hembras. Su agilidad, velocidad, capacidad de reacción y temperamento las convierten en excelentes compañeras de juego. Lo fundamental es la preparación del animal y su entendimiento con el jinete. Además, la yegua permite generar descendencia.

5. Cada jugador utiliza un solo caballo por partido: MITO

El polo exige un enorme esfuerzo físico, tanto para los jugadores como para los caballos. Por eso, durante los encuentros se realizan cambios de monta.

En competencias de alto hándicap, un jugador puede utilizar hasta catorce caballos durante un mismo partido. La rotación permite administrar el esfuerzo de los animales y mantener la intensidad del juego.

6. Los zurdos no pueden jugar al polo: MITO

Las personas zurdas pueden practicar este deporte, pero existe una particularidad reglamentaria: todos los jugadores deben utilizar el taco con la mano derecha.

La medida responde a cuestiones de seguridad. Al establecer una misma forma de golpear la bocha y disputar las jugadas, se busca disminuir el riesgo de accidentes entre caballos y jinetes.

7. En una cancha de polo entran más de cinco canchas de fútbol: VERDAD

Una cancha reglamentaria de polo al aire libre puede medir aproximadamente 275 metros de largo por 146 de ancho, lo que equivale a unos 40.000 metros cuadrados.

Para dimensionar su tamaño, esa superficie supera la de cinco canchas de fútbol de 105 por 68 metros. Las grandes dimensiones permiten las corridas a alta velocidad que caracterizan a este deporte.

8. El público puede entrar a la cancha durante los descansos: VERDAD

Es una de las tradiciones más curiosas del polo. Durante determinados intervalos, los espectadores pueden ingresar al campo para pisar los pozos y acomodar los trozos de césped levantados por los cascos de los caballos.

Esta costumbre ayuda a conservar el terreno de juego y se transformó en una experiencia característica de los encuentros. Incluso aparece en una escena de la película Mujer bonita, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

9. Argentina tiene a muchos de los mejores polistas del mundo: VERDAD

Argentina es una de las grandes potencias mundiales del polo y ha formado a numerosas figuras que alcanzaron los diez goles de hándicap, la máxima valoración individual de la disciplina.

10. Para jugar al polo hay que nacer en una familia de polistas: MITO

Aunque muchas familias transmiten la pasión por este deporte de generación en generación, no es necesario tener antecedentes familiares para comenzar a practicarlo.

Las escuelas de equitación y los espacios de iniciación permiten acercarse a la actividad desde distintos niveles de experiencia. Aprender a montar, conocer el comportamiento de los caballos y desarrollar las primeras habilidades son algunos de los pasos para descubrir el polo.

La disciplina exige dedicación y entrenamiento, pero también ofrece una experiencia diferente: la posibilidad de combinar deporte, naturaleza y trabajo en equipo.

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