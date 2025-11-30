La cuarta Copa Aniversario La Sarita Polo dejó su marca y acá están las mejores fotos

Fotos Florencia Salto

Luego de tres jornadas a pleno y una final inolvidable, que se resolvió con gol de oro, la cuarta Copa Aniversario La Sarita Polo dejó una marca indeleble. Con la presencia de 14 equipos, buenos partidos, la mejor definición y muchó publico en los diferentes sectores del predio, el torneo se transforma en un clásico y capta la mirada de los referentes de la disciplina en el país.

Confluencia-Natal, Calf-Renova y Hoka se quedaron con los trofeos en las diferentes divisiones, la gente disfrutó de muy buenas definiciones y, claro, también aprovechó para recorrer los diferntes stands durante las pausas entre partido y partido. Acá las mejores fotos, en el lente de Florencia Salto.

«Buen trabajo amigo». Gran postal después de una dura batalla.

El público de la zona disfrutó de un gran espectáculo en La Sarita Polo.

Anastace, hijo de Bomber y Open Milito, fue el mejor del torneo. Aplausos para el propietario

(JC Caredeguini, de Box Rental), el jugado (Rodrigo Fernández) y el cuidador (Charly)

Política rionegrina. Lorena Villaverde, sin asunción, con presencia en La Sarita.

Política neuquina. El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, vio todas las finales.

¡Liberame la zona! Los campeones y el último colado antes de la foto principal.

Tres por una bocha que anda a los saltos en el verde césped de La Sarita.

Abrazo de campeones, luego de una gran final en el predio de Centenario.