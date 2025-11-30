La cuarta Copa Aniversario La Sarita Polo dejó su marca y acá están las mejores fotos
Fotos Florencia Salto
Luego de tres jornadas a pleno y una final inolvidable, que se resolvió con gol de oro, la cuarta Copa Aniversario La Sarita Polo dejó una marca indeleble. Con la presencia de 14 equipos, buenos partidos, la mejor definición y muchó publico en los diferentes sectores del predio, el torneo se transforma en un clásico y capta la mirada de los referentes de la disciplina en el país.
Confluencia-Natal, Calf-Renova y Hoka se quedaron con los trofeos en las diferentes divisiones, la gente disfrutó de muy buenas definiciones y, claro, también aprovechó para recorrer los diferntes stands durante las pausas entre partido y partido. Acá las mejores fotos, en el lente de Florencia Salto.
