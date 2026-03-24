La Sarita Polo Club convoca con la Copa Los Hermanos: tres jornadas a full en Centenario

Con 10 equipos, se disputará una nueva competencia de polo en el predio de la Colonia. (Archivo Florencia Salto)

La Sarita Polo Club de Centenario se alista para vivir tres jornadas a pleno, con la disputa de la Copa Los Hermanos, edición Vendimia Neuquina 2026. La acción comenzará el jueves y las instancias definitivas serán el sábado.

En el caso de la primera jornada, la entrada será libre y gratuita. Los partidos se disputarán desde las 12 hasta las 18. Durante el viernes y el sábado, los duelos serán entre las 12 y las 17, con abonos para los dos días de 50.000 pesos para la experiencia Vendimia (incluye cuatro degustaciones), 30.000 para las generales y 20.000 para los menores, de 10 a 17 años.

Nombre por nombre, todos los protagonistas

La categoría superior será la Master y tendrá en acción a los equipos de Merlot (Rodrigo Fernández, Juan Coradeghini, Ismael Iraizoz y Adolfo Abelli), Malbec (Marcelo Benítez, Juan Cossarín, Juan Manuel Cabreiz, Ezequiel Llorente), Cabernet (Martín Castro, Fausto Neguetau, Manuel García, Lucas Dejong) y Pinot Noir (Ignacio Iraizoz, Soledad Seewald, Ito Seewald, Julián Coviaga).

En la Pro serán de la partida Syrah (Munir Chacón, Dannae Quintero, Jorge Solorza, Paula Kohon) Torrontés (Ito Seewald, Pascual Ligato, Frank Cuppi, Sofía Fernández), Chardonay (Facundo Caseracciu, Nicolás Urtasun, Gonzalo Tirachini, Sergio Pezzelatto) y Sauvignon Blanc (Esteban Álvarez, Martín López, Máximo Álvarez, José Luis Meuli), mientras que en la Rookie, para principiantes, se medirán Tinto (Marcos A. de Caboteau, César Vázquez, Daniela Luarte, Constantino Ligato, Grecia Contreras) y Rose (Mauro Irigoyen, José Llorente, Sarita Stekli, Cristian Gervasoni, Isabel Menna Belrtoldi).

Serán tres jornadas a full y en el caso de viernes y sábado, con una gran movida gastronómica, stands y fiesta en el cierre.