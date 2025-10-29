Así es La Sarita Polo Club: un espacio donde el polo se vive con pasión, familia y amistad

En La Sarita Polo Club, el polo no se vive como un deporte lejano, sino como una experiencia compartida.

Hace más de veinte años, el polo no tenía presencia estable en Neuquén. Eso cambió cuando un grupo de apasionados decidió crear un lugar propio. Entre ellos, José “Ito” Seewald, fundador junto a su hermana Soledad, recuerda cómo comenzó todo:

“Íbamos a jugar a Roca, a 50 kilómetros, y un día decidimos comprar una chacra cerca de Centenario. Queríamos tener un espacio propio y más cómodo para todos, pero también atraer a nuevas personas interesadas en el polo. Así nació La Sarita Polo Club”.

Hoy el club cuenta con dos canchas reglamentarias, corrales para caballos, un picadero de arena y áreas comunes donde reina el espíritu familiar. “Mantenemos las canchas al pie de la letra, con asesoramiento técnico, para cuidar la seguridad de los caballos y el buen juego”, explica Ito. “En la Patagonia el polo tiene una impronta más amateur y social. Nos gusta jugar, compartir un asado y disfrutar del ambiente. Es una distracción que nos une”.

El espíritu de familia

Los referentes del club destacan que el proyecto tiene un fuerte componente afectivo:

“Buscábamos un nombre que transmitiera el espíritu de la familia, la amistad y la energía que nos caracteriza. Por eso le pusimos La Sarita, en honor a nuestra mamá. Aunque se resistió, no le dimos lugar a opinar”, recuerdan entre risas.

Además de la historia familiar, Soledad enfatiza que el objetivo es acercar el polo a la comunidad. “Tenemos una escuela de equitación y polo a cargo de Isa Urtasun y Martín López. Lo primero es aprender a andar a caballo y disfrutar la conexión con el animal. Después viene el juego. Se arma un grupo hermoso que comparte valores y experiencias”.

Una escuela para todos los niveles

Como explica Martín López, profesor del club, para iniciarse en el polo es necesario tener cierta experiencia en equitación.

“Para empezar en equitación no hay edad, cualquiera puede hacerlo. En el polo cambia un poco, porque el taco tiene peso y hay que tener fuerza y control del caballo. Lo ideal es primero sentirse seguro montando”, explica.

“Lo que recomendamos es tener buena base de equitación, saber montar bien, y después aplicar la técnica del polo. En las clases trabajamos mucho las reglas, las líneas de juego y las faltas. El polo es rápido y puede ser peligroso si no se respetan las normas, por eso hacemos hincapié en la seguridad”, detalla.

“En el club tenemos caballos para los principiantes, así que pueden empezar con ellos hasta ganar confianza. Después, cuando compran su propio caballo, el progreso es enorme», agrega.

«El vínculo entre jinete y caballo es clave. Cuando hay conexión, el juego se vuelve natural”. Martín López, profesor del club

La pasión por el binomio caballo-jinete

Nicolás Urtasun descubrió el polo hace décadas:

“Vengo del salto y la equitación. En los años 80, los fines de semana que no tenía concurso, hacía de petisero y ahí me empezó a apasionar el polo. Lo que me atrapó fue la destreza del binomio caballo-jinete, el trabajo en equipo, la adrenalina. Es una pasión que genera disciplina, entusiasmo y organización. Le diría a cualquiera que nunca vio un partido que se dé la oportunidad: es algo diferente y muy cercano”.

Un deporte que renace en la Patagonia

Soledad señala que La Sarita forma parte de un movimiento más amplio. “Hace más de veinte años que no había polo en Neuquén en una cancha oficial. Hoy se están sumando otros clubes en Plotier, Senillosa y Cipolletti. Se arman encuentros muy lindos los fines de semana, y eso demuestra que el polo llegó para quedarse”.

Además de las prácticas regulares, el club organiza torneos y cabalgatas. “Tenemos eventos como la Copa de los Hermanos o la Copa de las Mujeres, y los fines de semana se arman cabalgatas hasta la costa del río. Es una experiencia hermosa para disfrutar con amigos o en familia”, explica.

El torneo más grande de la Patagonia

Del 27 al 29 de noviembre, La Sarita será sede de la 4ª Copa Aniversario, el torneo más importante de la región. Participarán entre 14 y 15 equipos de distintos puntos del país, con tres niveles de juego: bajo, medio y alto.



Polo, comunidad y amistad

En La Sarita Polo Club, el polo no se vive como un deporte lejano, sino como una experiencia compartida. “Queremos que cualquiera pueda acercarse, mirar un partido, tomar una clase o simplemente pasar un día distinto al aire libre. Es un espacio abierto, donde lo importante es disfrutar, aprender y compartir”, concluye Soledad Seewald.

Así La Sarita Polo Club se consolida como un punto de encuentro que combina pasión, naturaleza y comunidad en el corazón de la Patagonia. Podés seguirlos en sus redes sociales.