Niños y adolescentes en Río Negro: los más vulnerables, desprotegidos por falta de recursos

La población infantil y adolescente de Río Negro está cada vez más expuesta y desprotegida ante las problemáticas sociales en aumento por la crítica situación económica.

Y son más los chicos los que terminan siendo víctimas de una cadena de vulneraciones por recursos y políticas públicas que se reducen. Así lo vienen denunciando trabajadores sociales y operadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), el área de gobierno que debe encargarse de planificar y ejecutar políticas públicas tendientes a garantizar sus derechos, amparados por Ley Provincial 4.109 y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral.

La falta de recursos y presupuesto pone en peligro los principales programas que asisten a los chicos de 0 a 18 años como Fortalecimiento Familiar (Familia de origen, Cainas –hogares temporales); Familia Solidaria y Jóvenes en Conflicto con la Ley; pero sobre todo aquellos que son preventivos.

Actualmente, hay 37.000 legajos activos de intervenciones registradas a niñeces y adolescencias por parte del organismo provincial. Desde 2019 hasta la actualidad se reportaron 141.060 intervenciones en total, según datos oficiales del Registro Único Nominal (RUN) de Senaf otorgados a Diario RIO NEGRO.

Foto: Florencia Salto.

Luego de protestas en Roca y Bariloche, trabajadores sociales pusieron en palabras la fragilidad de la situación: faltan edificios, movilidad, insumos y los salarios son tan magros que es inviable desempeñar las tareas cotidianas, de emergencia y las promocionales, en territorio.

Los trabajadores hablan de un vaciamiento sistemático y generalizado. Es mucha la demanda y se atienden las emergencias, pero el problema radica en que muchos chicos terminan quedando en una lista de espera para ingresar a programas.

Alertaron que hay programas desfinanciados o en riesgo de cierre. “Por no tener movilidad, no se puede llegar a los barrios, hacer las entrevistas a las familias, los procesos de intervención no se llevan adelante como debiera», aseguraron. “Hay oficinas que han separado con durlock, se escucha todo, violándose la privacidad de esas niñeces y sus familias”, graficaron.

“Hoy tenemos a nivel provincial una cantidad de situaciones de demanda, derechos vulnerados que no están siendo abordados en de manera inmediata, lo cual habla de un problema”, dijo la propia titular de Senaf, Laura Demarco, consultada por Diario RIO NEGRO. Aseguró que están en un proceso de definición de prioridades y de reorganización de recursos y autoridades.

Julieta Rojas es trabajadora social y se desempaña en el sector de guardias de Senaf en Cipolletti, que atiende situaciones proteccionales y de jóvenes en conflicto con la ley. “Atendemos situaciones de emergencia, cuando hay algún niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad nos llaman desde la coordinación, evaluamos y activamos la guardia», aseguró la trabajadora.

Pero el personal es muy escaso porque hubo muchas bajas pero pocas altas. «Muchos profesionales se han ido de la secretaría por las condiciones en las cuales trabajamos, recursos, sueldos bajos”, explicó.

Además, aseguran que hubo un recorte en subsidios en los módulos alimentarios y los Cainas –hogares temporales donde se alojan niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad- están en condiciones muy precarias.

Al asumir en diciembre, Demarco dijo que se encontró con hogares deteriorados y con equipos de trabajo reducidos por lo cual ahora trabajan en la reconstrucción de esos edificios. Además, reconoció que hubo renuncias entre 2023 y 2024 por lo cual requieren de la incorporación de nuevos agentes.

“No hay ningún trabajador que se quede sin trabajo. Lo que se está haciendo es repensar el organismo en relación con la demanda de la situación y la necesidad, y a lo que para el organismo es una emergencia. Y un objetivo es poder dar respuesta mucho más inmediata a lo que se está haciendo», expresó. Además, aunar líneas de trabajo en red con otras instituciones.

Así, funcionarios y trabajadores terminan coincidiendo en que lo que se hace no es suficiente y que las respuestas no llegan en tiempo y forma, aunque hay miradas disímiles sobre el impacto de situación y las perspectivas de solución.

Foto: Florencia Salto.

“La Secretaría tiene algunas funciones que son indelegables (por ley): las medidas de protección integral, las medidas de protección excepcional y las medidas penales”, argumentó Laura Demarco consultada sobre el futuro de los programas preventivos. En este sentido, para la funcionaria la prevención se corre a segundo plano y no es competencia exclusiva de la Senaf.

La prevención no es urgencia

Además de lo coyuntural, desde 2014, Senaf viene desarrollando programas preventivos promocionales como el Espacio Comunitario de Organización Social (ECOS) y Hueche. Su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias a partir de proyectos artísticos, deportivos y laborales con talleres; que se convierten en espacios de acompañamiento y escucha, donde a diario se detectan problemáticas de violencia, abusos o consumo problemático.

En Catriel, San Antonio Este y en línea Sur, estos programas dejaron de existir. Si desaparece ECOS y Hueche, solo en Roca quedarían entre 40-50 chicos sin talleres, 40 en Bariloche y unos 25 adolescentes en el Hueche de Río Colorado.

Albina Sienra, licenciada en Servicio Social trabaja en Senaf en Roca, delegación Alto Valle, y fue una de las que manifestó su preocupación ante un eventual cierre de los espacios de prevención. Contó que actualmente no se garantiza la contratación de talleristas,, se redujo el refrigerio de los adolescentes, y los recursos materiales.

El espacio que brindan es de “contención” y a través de ellos han podido trabajar para que chicos no escolarizados retomen a la escuela. “No es solo el taller sino todo lo que hay detrás: el acompañamiento, seguimiento y en el vínculo con esas niñeces o adolescencias que generan un marco de confianza, que permiten hablar de situaciones que a ellos les ocupan, preocupan o les angustian”, planteó Sienra.

“Por no poder dar respuesta a lo que son obligaciones exclusivas de Senaf como el fortalecimiento familiar y jóvenes en conflicto con la ley, la solución es cerrar los preventivos”, criticó Sienra.

Otro profesional del Programa preventivo ECOS en Cipolletti puntualizó en las causas del “vaciamiento” y dijo que hubo un acumulado de 15 renuncias y jubilaciones, sumado a que la demanda actual es más compleja debido al deterioro de las condiciones de vida de la población.

“Con la política de ajuste que viene desarrollando este gobierno, está en peligro de cierre el programa porque lo único que les interesa es la respuesta de oficios judiciales para evitar las multas y los escraches por el desamparo», protestó.

«Esto no es de ahora, viene siendo una constante y ahora en el marco del ajuste que viene dándose a nivel nacional y provincial”, planteó Sienra. Coincidió con sus compañeros que este año fue el peor y la situación es de “achique” en los presupuestos para garantizar derechos para las niñeces y adolescentes.

Salarios 1200 pesos la hora de guardia perciben de salario trabajadores de Senaf, según sus testimonios.

La Senaf tiene once delegaciones

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) como secretaria de Estado fue creada en el 2017. Con esta última gestión, cambió y bajó del rango de secretaria de Estado y pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte.

Tiene once delegaciones en la provincia y abarca varias localidades. No en todas las delegaciones están presentes todos los programas y sus modalidades.